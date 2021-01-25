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أخبار البلد

طارق عبد العليم رئيسًا لمصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:38 م
طارق عبدالعليم
طارق عبدالعليم
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نورهان خفاجي
أصدر الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارًا بتكليف المهندس طارق عبد العليم للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية خلفًا للمهندس أبو طالب توفيق أبو طالب الذي وافته المنية صباح أمس الأحد الموافق 24 يناير 2021 أثناء تأدية مهام عمله بهنجر 7000. 

أشار الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران إلى أن الشركة برحيل المهندس أبو طالب توفيق فقدت رجلًا من أكفأ كوادرها المخلصين وتوجه بخالص العزاء لأسرة الفقيد وللعاملين بشركة مصر للطيران للصيانة سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.
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