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بين الناس

أهالى قرية سنتماى فى ميت غمر يشكون من استمرار انقطاع المياه

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:19 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن نصر عبد الرازق، المقيم قرية سنتماي التابعة لمركز ومدينة ميت غمر محافظة  الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، متضررا من الانقطاع المستمر لمياه الشرب.


ويقول فى رسالته: "نشكو من استمرار مشكلة انقطاع مياه الشرب فى قرية سنتماي وبشالوش بمركز ميت غمر، ونحن بحاجة للمياه لقضاء احتياجاتنا اليومية والمنزلية، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين"، مطالبا بتدخل شركة المياه لرفع المعاناة عنهم.  

وأضاف أن انقطاع المياه باستمرار أدى إلى حالة من الاستياء بين أهالي القرية، بسبب انقطاع المياه دون توجيه إنذار لهم لتوفير احتياجاتهم خلال فترات الانقطاع.

وتابع: "رغم تقديم العديد من الشكاوى لشركة مياه شرب نتضرر فيها من الانقطاع المستمر للمياه والتى حصلنا منها على العديد من الوعود بشأن عودة المياه للضخ بانتظام وعدم انقطاعها مرة أخرى ولكن لم تتم الاستجابة"، مناشدين رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التدخل لحل تلك الأزمة والتخفيف عنهم، خاصة في انتشار فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية.


للتواصل مع الحالة من خلال رقم:
01229636905


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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