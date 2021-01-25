إخوان تونس يتحدون الرئيس بشأن تعيين وزراء متورطين في قضايا بالحكومة

أكد رئيس كتلة حركة النهضة الإخوانية، عماد الخميري، اليوم الاثنين، أن البرلمان التونسي هو الجهة الوحيدة التي تمنح الثقة للحكومة.





وقال الخميري في تصريح لإذاعة "موزاييك.إف.إم" التونسية، إن حركة النهضة ستمنح الثقة لكل الوزراء المقترحين وستظل داعمة لحكومة هشام مشيشي.





واعتبر الخميري أن الجانب المثار في علاقة بأداء القسم يبقى اجراء شكليا وليس ضمن المقاصد التي تجيز التحوير أو تعدمه.





من جانبه، اعتبر القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام، أن حضور عضو الكتلة الديمقراطية بالبرلمان، سامية عبو اجتماع مجلس الأمن القومي اليوم يعدّ من ''العبث بمؤسسات الدولة''.

وقال عبد السلام، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": ''إذا ثبت فعلا حضور سامية عبو مجلس الأمن القومي فقد وصلنا الى مرحلة العبث المتعمد بمؤسسات الدولة''.





وأضاف: ''انتقلنا من مرحلة التهريج والصراخ في البرلمان، إلى التهريج والصراخ في قرطاج. وربي يحمي تونس من الفتن ما ظهر منها وما بطن''.