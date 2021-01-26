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بين الناس

معاناة أهالي الغربية.. مطالب بسرعة رصف طريق قرية كفر الشيخ سليم المتهالك.. شاهد

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:59 م
صدى البلد
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وسام مختار
اشتكى أهالي قرية كفر الشيخ سليم التابعة لمركز ومدينة طنطا محافظة الغربية، من تهالك الطرق وسط معاناة الأهالي لعدم إدراج المسئولين شوارع القرية في خطط الرصف.


وقال المواطن رضا الدقونى، فى رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى أشد المعاناة من تهالك الطريق الرئيسى للقرية وعدم صلاحيته للسير عليه، وهو ما يؤدى لكثير من الحوادث، خاصة لقائدي المركبات ويؤدي إلى تدمير السيارات".

  
وأضاف: "على الرغم من معاناة الأهالي، إلا أن الطريق خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة"، مطالبًا برصف الطريق أو الوصول لحل بعدما استعانوا بكل المسئولين ولم تتم الاستجابة حتى الآن، لافتًا إلى أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء بسبب تدهور البنية التحتية بسبب مياه الأمطار ما يؤدى الى حدوث العديد من الحوادث وإزهاق للأرواح.


وناشد القارئ المسئولين بمحافظة الغربية والجهات المختصة ضرورة التدخل وتحديد ميزانية لإصلاح طرق قرية الكسابية لتسهيل حركة الأهالى؛ منعا لحوادث الطرق التى تحدث يوميا.


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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