أسرة تستغيث بمحافظ البحيرة إنقاذها من التشرد بالشوارع بتوفير شقة

استغاث المواطن عبدالحميد فتحي شيبه، شارع ورشه البطاط بحى ابوالريش مدينة دمنهور التابعة لمحافظة البحيرة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، لإنقاذه وأسرته من التشرد بالشارع .





ويقول فى استغاثته : انا سني 43 عاما ، متزوج من 17سنة ، عندي أربع اولاد ، وانا عامل حرفي صنايعي متضرر من الكورونا ، مشكلتي الوحيده في حياتي السكن لاني ساكن بعقود مؤقته من يوم جوزاي ، وانا الان عقد الإيجار انتهي وصاحب البيت عاوز يستلم شقته ، ومفيش في استطاعه انى ادفع تأمين ولا الإيجارات المطلوبه لان الارقام المطلوبه وهميه وهذا فوق استطاعتى .





وأضاف : قدمت شكوى تحمل رقم (3123488)ولا حد استجاب لشكوتي ولا رد عليا رد مقنع ، وذهبت الى مكتب المحافظة اللواء هشام امنه محافظ البحيرة ، لتقديم طلب مسكن من المحافظه اللي بتتبني في أبوالريش عند شركه المياه .





وقال : سأتعرض للطرد في الشارع وعياله وزوجتي، فأنا ماليش سكن ولاعندي دخل يكفي دفع الإيجارات الوهمية المطلوبة من أصحاب العقارات ولا التامين المطلوب في العقود المؤقتة ، انا كل اللى بطلبه شقة ضمن الحالات الاولة بالرعاية الخاصة بالمحافظة، مناشد المسئولين بمحافظة البحيرة النظر اليه بعين الرحمة لإنقاذه وأسرته من التشرد بالشوارع ، والموافقة على طلبة للحصول على وحدة ضمن الحالات الأولى بالرعاية .

للتواصل مع الحاله من خلال رقم

عبد الحميد فتحي شيبه 01015181651

01097381936





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