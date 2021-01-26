بالشورت.. شاهد مريهان حسين تبهر جمهورها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة الشابة "مريهان حسين"، متابعيها على تطبيق الصور والفيديو "إنستجرام" صورة جديدة لها.





وظهرت مريهان حسين مرتدية بإطلالة جذابة تبرز انوثتها سويت شيرت باللون الرمادي و شورت،كما اعتمدت على تسريحة الشعر الطويل المنسدل على كتفيها، واستعانت بمكياج هادئ أبرز جمال ملامح وجهها.





ميريهان حسين ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1982، وشاركت في فيلم (عمر وسلمى 2)، كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: (دوران شبرا، خرم ابرة، آدم وجميلة، اسم مؤقت).





وأحدث أعمال ميريهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.