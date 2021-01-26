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هنادي مهنا: أول مرة أحمد خالد صالح قاللي "بحبك" كانت على الواتس.. فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:24 ص
هنادي مهنا وأحمد
هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
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محمد القاضي
قالت الفنانة هنادي مهنا، إن أول مرة قال لها زوجها الفنان أحمد خالد صالح كلمة "بحبك"، كانت على تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب"، معقبة: «قلت له وأنا كمان بحبك».

وأضافت "مهنا"، خلال استضافتها ببرنامج "صاحبة السعادة"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: «أول مرة كانت علي الواتساب، وبعد ما اتقالت موقفناش عندها، وكملنا كلامنا عادي في حاجات تانية».

وأوضحت: «أنا فاكره اتقالت يوم ايه والساعة كام وكنت لابسة ايه وهو كان لابس ايه».

وعقب "أحمد خالد صالح"، قائلا: «أنا فاكر كنا فين وفاكر كل حاجه.. وهنادي ما شاء الله عليها ذاكرتها جامدة كمبيوتر».
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