هنادي مهنا: أول مرة أحمد خالد صالح قاللي "بحبك" كانت على الواتس.. فيديو

قالت الفنانة هنادي مهنا، إن أول مرة قال لها زوجها الفنان أحمد خالد صالح كلمة "بحبك"، كانت على تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب"، معقبة: «قلت له وأنا كمان بحبك».





وأضافت "مهنا"، خلال استضافتها ببرنامج "صاحبة السعادة"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: «أول مرة كانت علي الواتساب، وبعد ما اتقالت موقفناش عندها، وكملنا كلامنا عادي في حاجات تانية».





وأوضحت: «أنا فاكره اتقالت يوم ايه والساعة كام وكنت لابسة ايه وهو كان لابس ايه».



