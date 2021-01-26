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توك شو

هنادي مهنا تكشف سبب انجذابها لـ أحمد خالد صالح.. وسر مكالمة الـ 4 ساعات

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:20 ص
هنادي مهنا وأحمد
هنادي مهنا وأحمد خالد صالح
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محمد القاضي
قال الفنانة هنادي مهنا، إن اقترابها من زوجها الفنان أحمد خالد صالح، في البداية يرجع إلي أنهما من أبناء الفنانين، وهو الوحيد بين المحيطين بها من جيلها الذي فهم ما يعنيه ذلك.

وأوضحت "مهنا"، خلال استضافتها ببرنامج "صاحبة السعادة"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: «الشيء المشترك الذي قربنا كأصحاب أنه كان يفهم ما الذي يعنيه أن تكون ابن فنان مشهور يحبه الناس بقوة، وكيف يجب أن تنتبه في كل خطوات حياتك حتى لا تسيء لاسمه وسمعته».

وعقب "أحمد خالد صالح"، قائلا: «كان فيه مسئولية جمعتنا وهي إننا مش شايلين أسامينا لوحدنا، كان علينا مسئولية اهلنا اللي تعبوا كتير في اللي وصلوله، دا كانت أرض مشتركة بيننا»، متابعا: «الموضوع اتطور وبقى فيه بينا تليفونات وإحنا في الشغل، وكنا بنقعد نتكلم كتير»، وردت "هنادي"، قائله: «فيه مكالمة منهم قعدت 4 ساعات مش عارفه ليه.. كنت قاعدة في مكان بصور مسلسل، وهو كان في مكان بيصور فيلم، والمكالمة قعدت 4 ساعات».

وتابعت: «كنا بنتكلم في الشغل، ومكنش لسه فيه علاقة بينا.. ومكناش صحاب أوي.. كنا بنروح المكان نسلم علي بعض، ومكناش بنتكلم في التليفون، دي المرة الوحيدة اللي معرفش ايه اللي حصل فيها».

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