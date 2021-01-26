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منوعات

تقليد عريق.. وصول الكلاب الأولى للبيت الأبيض

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:07 ص
تشامب .. الكلب الأليف
تشامب .. الكلب الأليف لبايدن
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أماني إبراهيم
وصلت كلاب الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض، ضمن أحداث تقليد قديم يقضي بوجود حيوانات أليفة في البيت الأبيض.

ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، كان دونالد ترامب أول رئيس للولايات المتحدة، منذ أكثر من 100 عام لا يملك حيوانًا أليفًا، أما الرئيس بايدن تم تصويره هو وزوجته في البيت الأبيض بعد أيام قليلة من اصطحاب الحيوانات الجديدة.

وتمتلك الكلاب الجديدة عددا كبيرا من المعجبين والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنهم صفحة على موقع التغريدات تويتر باسمها ولديها عشرات الآلاف من المتابعين.

وقال بيان صادر عن البيت الأبيض: "تشامب يستمتع بسرير كلاب جديد بجوار المدفأة وأحب ميجور الركض في الحديقة الجنوبية".

أما عن تاريخ الحيوانات الأليفة في البيت الأبيض فهو تقليد عريق، ومن بين أشهر كلاب البيت الأبيض هو الكلب فالا المحبوب من قبل فرانكلين دي روزفلت.

تم منح فالا للرئيس روزفلت من قبل ابن عمه في عام 1940، وأطلق عليه الرئيس اسم موراي وهو اسم اسكتلندي، وكان لدى فالا عظمة مرفوعة على صينية الإفطار الخاصة بالرئيس كل صباح  وحتى أنه كان بحاجة إلى سكرتير معين له للرد على بريد المعجبين به، وفقًا لمكتبة ومتحف فرانكلين دي روزفلت الرئاسي.
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