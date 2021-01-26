شعبة الأدوية تطمئن المواطنين: مخزون الدواء آمن ويكفي 12 شهرا.. فيديو

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرف القاهرة التجارية،إنه منذ بدء الموجة الأولى لجائحة كورونا في العالم اتبعت الدولة اجراءات احترازية واستباقية لتأمين الدواء بكميات كافية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع قطاع الدواء في مصر بمختلف شركاته ومصانعه حكومية أو خاصة إلى جانب صغار الموزعين لضمان توفير مخزون استراتيجي كبير للبلد، سواء كان لتوفير المواد الخام للدواء او الادوية نفسها والانواع الخاصة ببروتوكولات العلاج وغيرها.





وأضاف الدكتور علي عوف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن مخزون الدواء آمن ولا يوجد نقص فيه، منوها بأن الـ6 اشهر للموجة الاولى من كورونا انتهت بنجاح بالنسبة للقطاع الصحي والدواء، معقبا: "كانت الازمة في ان الناس كانت بتشتري فيتامينات وادوية لعلاج كورونا وهما مش محتاجينها"، ولكن حتى في تلك الحالة تداركت الدولة سريعا ووفرت كل الفيتامينات والادوية الناقصة مرة اخرى في وقت قصير".





وتابع أنه في شهر يوليو الماضي، تم عقد اجتماع موسع من هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء ووزارة الصحة مع كل المصانع والموزعين للدواء، وتم التأكيد على ان نكون مستعدين للموجة الثانية، وتم الاتفاق على توفير كميات ومخزون استراتيجي يستمر على الاقل سنة كاملة، وفي نفس الوقت هناك متابعة مستمرة لتوفير البروتوكولات لانتاج كل مصنع، ويتم التفتيش بشكل دوري مستمر للتأكد من حركة الانتاج والمخزون الاستراتيجي.





واشار الي ان الدولة كانت اكثر استعدادا في الموجة الثانية، وبالتالي كان هناك توقعات وخطط مدروسة لتوفير وتأمين كميات كافية من الدواء.