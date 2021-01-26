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أخبار العالم

انفجار عنيف يهز مدينة تل أبيض السورية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:50 ص
انفجار عنيف
انفجار عنيف
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محمود نوفل
 
وقع منذ قليل انفجار عنيف هز مدينة تل أبيض السورية الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل شمالي الرقة بحسب ماذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. 

وافاد المرصد السوري أن الانفجار خلف نحو 10 قتلى وجرحى، حيث جرى الانفجار في سوق قرب دوار البلدية ضمن المدينة، حيث توفي  3 أشخاص وأصيب 7 آخرين بجراح، كحصيلة أولية. 

وبين المرصد انه لم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة إذا ما كان الانفجار جرى عبر انتحاري فجر نفسه بحزام ناسف، أم أنه ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بشخص كان ينوي زراعتها بالمنطقة.


وكان  المرصد السوري قد  رصد في السابع من يناير الجاري ، مقتل قيادي ضمن “الفيلق الأول” التابع للقوات التركية  ، جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين في مدينة تل أبيض. 
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