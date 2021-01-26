أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 26-1-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 26 يناير 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم، الثلاثاء 26-1-2021:
سجل الدولار الأمريكي
للشراء 15.66 جنيه
والبيع 15.76 جنيه
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سجل اليورو
للشراء 18.9674 جنيه
والبيع 19.1421 جنيه
سجل الجنيه الإسترليني
للشراء 21.3148 جنيه
البيع 21.5628 جنيه
سجل الدولار الكندى
للشراء 12.2535 جنيه
والبيع 12.3744 جنيه
سجل الكرون الدانمركى
للشراء 2.5493 جنيه
والبيع 2.5727 جنيه
سجل الكرون النرويجي
للشراء 1.8177 جنيه
والبيع 1.8475 جنيه
سجلت الكرونا السويدية
للشراء 1.8799 جنيه
البيع 1.9038 جنيه
سجل الفرنك السويسرى
للشراء 17.6074 جنيه
البيع 17.7517 جنيه
سجل الين اليابانى
للشراء 15.0838 جنيه
البيع 15.2021 جنيه
سجل الدولار الأسترالى
للشراء 12.0144 جنيه
والبيع 12.162 جنيه