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اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 26-1-2021

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:29 م
عملات أجنبية
عملات أجنبية
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هاجر رزق
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 26 يناير 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.


أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم، الثلاثاء 26-1-2021:
سجل الدولار الأمريكي
للشراء 15.66 جنيه
والبيع 15.76 جنيه


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‏سجل اليورو
للشراء 18.9674 جنيه
والبيع 19.1421 جنيه


سجل الجنيه الإسترليني
للشراء 21.3148 جنيه
البيع 21.5628 جنيه

سجل ال‏دولار‏ ‏الكندى‏
للشراء 12.2535 جنيه
والبيع 12.3744 جنيه

‏سجل الكرون‏ ‏الدانمركى‏
للشراء 2.5493 جنيه
والبيع 2.5727 جنيه

سجل الكرون النرويجي
للشراء 1.8177 جنيه
والبيع 1.8475 جنيه

سجلت الكرونا السويدية
للشراء 1.8799 جنيه
البيع 1.9038 جنيه

‏سجل الفرنك‏ ‏السويسرى‏
للشراء 17.6074 جنيه
البيع 17.7517 جنيه

سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏
للشراء 15.0838 جنيه
البيع 15.2021 جنيه

سجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏
للشراء 12.0144 جنيه
والبيع 12.162 جنيه
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