أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 26-1-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات اليوم، الثلاثاء الموافق 26 يناير 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.









أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم، الثلاثاء 26-1-2021:

سجل الدولار الأمريكي

للشراء 15.66 جنيه

والبيع 15.76 جنيه









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‏سجل اليورو

للشراء 18.9674 جنيه

والبيع 19.1421 جنيه









سجل الجنيه الإسترليني

للشراء 21.3148 جنيه

البيع 21.5628 جنيه





سجل ال‏دولار‏ ‏الكندى‏

للشراء 12.2535 جنيه

والبيع 12.3744 جنيه





‏سجل الكرون‏ ‏الدانمركى‏

للشراء 2.5493 جنيه

والبيع 2.5727 جنيه





سجل الكرون النرويجي

للشراء 1.8177 جنيه

والبيع 1.8475 جنيه





سجلت الكرونا السويدية

للشراء 1.8799 جنيه

البيع 1.9038 جنيه





‏سجل الفرنك‏ ‏السويسرى‏

للشراء 17.6074 جنيه

البيع 17.7517 جنيه





سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏

للشراء 15.0838 جنيه

البيع 15.2021 جنيه





سجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏

للشراء 12.0144 جنيه