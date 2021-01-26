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رياضة

اليوم.. الاتحاد السكندري يصطدم بالأهلي في كأس السوبر لكرة السلة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:14 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
يصطدم الفريق الأول لكرة السلة "رجال" بالنادي الأهلي بنظيره فريق الاتحاد السكندري اليوم الثلاثاء، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين على لقب بطولة السوبر المصري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساء اليوم على صالة نادي الشرقية للدخان، ويسعى الأهلي إلى الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز والتتويج باللقب.

وحرص أشرف توفيق المدير الفني على تجهيز اللاعبين بشكل مناسب بعدما عقد محاضرة مطولة خلال المران الأخير قام خلالها بمراجعة خطة اللعب ونقاط القوة والضعف في المنافس.

ويدخل الفريق السكندري هذه المواجهة، مفتقدًا 3 من أهم عناصره، وهم كل من، إسماعيل أحمد ومؤمن مبارك، بسبب الإصابة. 

كما سيغيب المحترف الأمريكي مارفيل هاريس، الذي تعاقد معه مؤخرا زعيم الثغر، عقب فسخ التعاقد مع مواطنه جايلين بارفورد، وذلك بسبب عدم وصول البطاقة الدولية الخاصة به، حتى الآن.

وكان "سيد البلد" قد توج بلقبي دوري السوبر وكأس مصر بعد فوزه على النادي الأهلي.
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