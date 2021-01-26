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محافظات

محافظ الغربية يفتتح مسجدا و3 محطات للصرف الصحي بمركز قطور

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:21 ص
صدى البلد
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احمد علي
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المختلفة مستمرة في افتتاح ومتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية التي توفر حياة كريمة للمواطنين. 

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ لـ ٣ محطات للصرف الصحي ومسجد بمركز قطور، بحضور المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية والمهندس عبد السلام بركات رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب. 

بدأ محافظ الغربية الافتتاحات بافتتاح محطة رفع عزبة الفار بمركز قطور بتكلفة إجمالية ٢٠ مليون جنيه، والتي تخدم  ٤٠٠٠ مواطن بطول ٤٠٠٠ م/ط للشبكات و طول ١٦٠٠ م/ط لخطوط الطرد.


كما افتتح محافظ الغربية محطة الرفع بقرية العياري والتي تخدم ٨٠٠٠ مواطن بقرى (منشأة العياري - بطاح ومجهاد - كفر العرب - ناشد سمعان - عزبة رشدي) بمركز قطور، وتحتوي المحطة على (٢) محطة رفع بطول شبكات ١٣٨٩٢ م/ط وطول ٢٦٠٥ م/ط لخطوط الطرد و٩٥٠ وصلة منزلية، وتم إنشاؤها بتكلفة إجمالية ٦٣ مليونا و٦٨٠ ألف جنيه. 

وتابع المحافظ جولته بافتتاح محطة رفع كفر أحمد شلبي بمركز قطور والتي تخدم ١١١٢ مواطنا، تحتوي المحطة على (١) محطة رفع قدرة (١٥ لترا /ث) بطول شبكات ٤٤٦٨ م/ط وطول ٢١٠٠ م/ط لخطوط الطرد و٢٧٧ وصلة منزلية.

واختتم المحافظ افتتاحات مركز قطور بافتتاح مسجد الصفا بقرية صرد والذي تم إنشاؤه بالجهود الذاتية من أهالي القرية بإجمالي تكلفة ٦ ملايين جنيه.

رافق المحافظ خلال جولته الأستاذ هاني مصطفى رئيس مركز ومدينة قطور ورؤساء الوحدات المحلية بالمركز.
محافظ الغربية يفتتح مسجدا و3 محطات للصرف الصحي بمركز قطور
محافظ الغربية يفتتح مسجدا و3 محطات للصرف الصحي بمركز قطور
محافظ الغربية يفتتح مسجدا و3 محطات للصرف الصحي بمركز قطور
محافظ الغربية يفتتح مسجدا و3 محطات للصرف الصحي بمركز قطور
محافظ الغربية يفتتح مسجدا و3 محطات للصرف الصحي بمركز قطور
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