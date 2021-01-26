ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب التغيرات المناخية.. السعودية تتخذ إجراء مهما بشأن المسجد الحرام

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:00 م
المسجد الحرام
المسجد الحرام
Advertisements
محمود نوفل
كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، عن وضع خطط واستراتيجية للتنمية المستدامة من أجل تخفيف آثار التغير المناخي، وخفض درجات الحرارة ونسب التلوث، وتحسين جودة الهواء وتلطيفه، وتحويل ساحات المسجدين " الحرام والنبوي" لتكون صديقة للبيئة، من خلال الزينة والظلال، بما يتلاءم مع الظروف المناخية بالمنطقة.

وأشار في تصريحات صحفية له إلى أن مقترح تشجير الساحات بالمسجد الحرام، يأتي مواكبًا لرؤية السعودية الطموحة 2030.

وأكد السديس ان مقترح تشجير ساحات الحرم يهدف إلى تحسين جودة الحياة، وبالتالي يتحقق إثراء تجربة قاصدي الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى المحافظة على الموارد الطبيعية، من خلال تدوير مياه الوضوء المعالجة واستخدامها في عملية الري.

ونوه الي أن المقترح يتطلب دراسته علميا وفنيا وتشغيليا، مع ضمان عدم التأثير على المسطحات المخصصة للصلاة أو حركة الحشود.

وقال: "المقترح يأتي للاستفادة من المنطقة المكشوفة التي تعلو السلالم الكهربائية في ساحات المسجد الحرام، لتكون أحواضا زراعية، وفي نفس الوقت تظلل وتغطي السلالم، وتقيها من الظروف المناخية، مع توفير نظام الري وصرف الأحواض الزراعية، إضافة إلى استخدام نظام الزراعة الرأسية لتكون على أعمدة الجسور بالساحات والحوائط الخرسانية الضخمة، بعد إجراء الحلول الهندسية اللازمة لحماية تلك المنشآت وفق المعايير العالمية".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

31 مترجما ينقلون خطبة الجمعة في المسجد الحرام بخمس لغات.. صور

رئاسة شؤون الحرمين تخصص عددًا من الخِدْمات لذوي الإعاقة

الحرمين الشريفين.. السديس يخطب اليوم من الحرم المكي والبعيجان من النبوي

خطبة الجمعة من المسجد الحرام والنبوي.. بث مباشر

مترجمة باللغات.. بث مباشر لخطبة الجمعة من المسجد الحرام والنبوي

السديس يطمئن على صحة مؤذن المسجد الحرام

ترشيحاتنا

اليوم.. 3 منتخبات تغادر القاهرة بعد المشاركة في مونديال اليد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 26-1-2021

بعد لقاء الخطيب وأبو جريشة.. نجوم أهلاوية على أبواب الانتقال للإسماعيلي

رفض العرض التركي.. شوبير: عائق وحيد أمام انتقال مصطفى محمد إلى سانت إيتيان

في عيد ميلادها.. تعرف على سبب اعتزال الراقصة سحر حمدي

لا بديل عن الفوز.. شوبير يتحدث عن خطة الأهلي وبيراميدز اليوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. روبوتات هيونداي تبدأ العمل في معارض كوريا.. صور

بعد نقلها لمستشفى بسبب آلام المعدة.. كورونا ينهي حياة عروس في مقتبل العمر

ميتة دماغيًا بسبب نوبة ربو.. أم تشارك اللقطة الأخيرة لابنتها قبل وفاتها المأساوية