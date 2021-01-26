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بدأت بقرحة في الفم.. فتاة تكتشف إصابتها بمرض خطير صدفة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:17 م
فتاة تكتشف إصابتها
فتاة تكتشف إصابتها بمرض خطير صدفة
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يارا زكريا
اكتشفت فتاة عشرينية إصابتها بمرض خطير بعد شعورها بألم بسيط في فمها، حيث اعتقدت أنه مجرد قرحة لكن استمراره لمدة طويلة أثار شكوكها بأن هناك أمرًا غير طبيعي.


ووفقًا لصحيفة «ميترو» البريطانية، ذهبت كيسي مارش، 28 عامًا، لاستشارة طبيبها العام الذي بدوره أكد لها أن القرحة كانت في الواقع ورما سرطانيا ينمو في لسانها.


أصيبت الفتاة من مقاطعة كمبريا شمال غرب إنجلترا بالصدمة عندنا علمت إصابتها بسرطان اللسان، معلقة: «أمتلك صحة جيدة، ولا أدخن وأشرب القليل جدًا من النبيذ، لكن الطبيب أكد لي أن السرطان ليس له قواعد؛ فلا يزال يؤثر على الشباب ومن المهم أن يتم فحص أي شيء غير عادي».


شفي لسان الفتاة بعد حوالي ثلاثة أسابيع من الجراحة، حيث تمكن الأطباء من إزالة جميع الخلايا السرطانية ولم تكن بحاجة إلى مزيد من العلاج 
وبدأت ببطء في تناول الطعام، وبمجرد خروجها من المستشفى تابعت مع معالج نطق ولغة لتقوية لسانها مرة أخرى. 


تنصح الفتاة الآخرين بالذهاب إلى الطبيب إذا واجهوا أي مشكلة صحية غير عادية، حتى أثناء إجراءات فيروس كورونا المستجد مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، لافتةً إلى أن تجربة المرض شجعتها على فقدان الكثير من وزنها من خلال التمرين وحساب السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم فقط. 
بدأت بقرحة في الفم.. فتاة تكتشف إصابتها بمرض خطير صدفة
بدأت بقرحة في الفم.. فتاة تكتشف إصابتها بمرض خطير صدفة
بدأت بقرحة في الفم.. فتاة تكتشف إصابتها بمرض خطير صدفة
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