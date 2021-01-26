زي النهارده.. الملك المصري محمد صلاح يدخل عالم البريميرليج عبر بوابة تشيلسي

واستطاع الفرعون المصري، أن يسيطر على العديد من الجوائز الفردية مع ليفربول، أبرزها تتويجه بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2017/18 من الشركة الراعية ورابطة المحترفين، وهداف الدوري الإنجليزي مرتين، بالإضافة إلى جائزة الكاف لأفضل لاعب أفريقي مرتين، وأفضل لاعب أفريقي من قبل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وجائزة "بوشكاش"، وغيرهم.









ويحظى "مو" بـ حُب كبير من جانب جماهير ليفربول، وبات رمزًا لهم منذ انضمامه للريدز، وقاموا بتدشين أغاني له أبرزهم "The Egyptian king".







