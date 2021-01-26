ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد مهران ردا على انتقاد مشهد الحفلة في "لؤلؤ": العمل ليس مبنيا على أحداث حقيقية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:27 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
رد محمد مهران، كاتب سيناريو مسلسل لؤلؤ على الانتقادات التي وجهت لمشهد حفلة "لؤلؤ" التي تجسدها مى عمر، ووصف البعض له بالمبالغ فيه.

وقال في تصريحات ل"صدى البلد"، ان ماحدث وارد في الدراما، لافتا الي ان العمل ليس مبني على احداث حقيقية، وان هناك مساحة من الخيال.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلًا من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مى عمر تسترجع ذكريات طفولتها البائسة ودخولها الملجأ في «لؤلؤ»

مش مستواكي.. معجبة تهاجم نرمين الفقي بسبب دورها بمسلسل لؤلؤ.. والأخيرة ترد

احتفالا بالعام الجديد.. نرمين الفقي: "ربنا يجعلها سنة كلها نجاح وستر وصحة وراحة بال"

بشخصية "كاميليا".. نرمين الفقي تشارك جمهورها بصور جديدة من مسلسل لؤلؤ

مي عمر تتألق فى دور المطربة وتبهر الجمهور بمسلسل "لؤلؤ"

لغه العيون أقوى من الكلام.. نجلاء بدر مع أحمد زاهر من كواليس مسلسل لؤلؤ.. شاهد

ترشيحاتنا

تطورات جديدة في مفاوضات سانت إيتيان الفرنسي لشراء مصطفى محمد

طريقة عمل البقلاوة للشيف شربيني .. 4 وصفات أبرزها الشوكولاتة

أقوى من ريمديسفير .. علاج يقضي على كورونا بنسبة 100%

في أقل من 30 ثانية.. ضيف الإعلامية آية عبد الرحمن يسقط ميتا

انتحار أم قتل.. مصرع ممثلة شهيرة فى ظروف غامضة

محمد مهران ردا على انتقاد مشهد الحفلة في "لؤلؤ": العمل ليس مبنيا على أحداث حقيقية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى من ريمديسفير .. علاج يقضي على كورونا بنسبة 100%

دراسة تكشف سيناريو جديدا متوقعا .. ماذا يحدث عند اصطدام المجرات؟

مواصفات وأسعار بريليانس BRILLIANCE V6 2021 بعد التخفيض .. صور