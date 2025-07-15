هنا الزاهد تهنئ تامر حسني على ألبومه الجديد: تحفة.. ومبروك يا تيمو

حرصت الفنانة هنا الزاهد على تهنئة النجم تامر حسني بمناسبة إطلاق ألبومه الجديد "لينا معاد"، والذي تم طرحه مؤخرًا عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، إلى جانب جميع المنصات الموسيقية.

ونشرت هنا الزاهد رسالة تهنئة عبر خاصية القصص القصيرة "ستوري" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، جاء فيها:

“أنا من أوائل الناس اللي سمعت الأغاني دي.. ومبروك مبروك يا تيمو”

جدير بالذكر أن "ريستارت" من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، وأحمد علي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.



