بسبب زيزو | أزمة كبيرة بين الأهلي وإمام عاشور

عقد النادي الأهلي عدة جلسات مع أحمد يحيى وكيل إمام عاشور من أجل تمديد عقد اللاعب، ورغم ترحيب إمام، لكن الأزمة تكمن في مطالب الوكيل حتى الآن.

وأحمد يحيى لديه تصميم أن يكون عقد إمام عاشور هو الأعلى داخل النادي الأهلي، واللاعب يحصل في العقد الحالي على 15 مليون جنيه.

والأهلي يتعامل مع الأمور بشكل جيد، والنادي قام بالتعاقد مع زيزو كلاعب حر وكان من الطبيعي يتم تعويضه على انتقاله المجاني لصفوف القلعة الحمراء، لكن إمام عاشور موقفه مختلف تمامًا، خصوصا وأن النادي دفع مبالغ تصل لـ3 إلى 3.5 مليون دولار عند شراء عقده من ميتيلاند الدنماركي.

و من الطبيعي أن يتم تمديد عقد إمام عاشور ورفع راتبه السنوي، لكن هناك صعوبة في المساواة مع زيزو. ووكيل إمام بكل تأكيد لديه مطالب كبيرة حتى الآن، ولذلك لم يتم التوصل لاتفاق نهائي.