تنفيذ مشروع الاتحاد الأوروبي لحياة كريمة بـ 3 محافظات بالصعيد | تفاصيل

التقي الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مع الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومساعد وزيرة التنمية المحلية، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالقاهرة، في إطار المتابعة المستمرة لسير تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظة.

ناقش اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لبرنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا، وتفاصيل البرنامج الزمني لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها، بالإضافة لمتابعة نسب الصرف من القرض المخصص للبرنامج، والاستعدادات الجارية لإنهاء الأعمال الختامية ضمن مختلف مكونات البرنامج، بما يعزز من كفاءة الأداء ويسهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتناول الاجتماع أيضا آخر الترتيبات لبدء تنفيذ مشروع "الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة"، الذي ينفذ في ثلاث محافظات هي قنا وسوهاج وأسيوط، ويستهدف تطوير 120 قرية بتمويل يبلغ 50 مليون يورو، عبر وحدة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، وبالتنسيق مع الوحدة التنفيذية لمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة قنا.

ويجري الآن الإعداد لبدء تنفيذ أنشطة المشروع في مركزي أبو تشت وقوص، ضمن خطة تستهدف تعزيز البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات في القرى الأكثر احتياجًا، وفقًا لأهداف المبادرة الرئاسية.

وأكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بأن المحافظة تضع نُصب أعينها تنفيذ المشروعات التنموية وفق أعلى معايير الجودة، مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، ودعم مسار التنمية المستدامة بالمراكز والقرى المستهدفة، اتساقا مع رؤية الدولة لبناء مستقبل أكثر إشراقا لأبناء الصعيد.