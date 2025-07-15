قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
60% من تعداد مصر شباب .. وزير العمل: دول الخارج محتاجة لعمالة بلدنا بشدة
عايز يروح بيراميدز بأي طريقة| خالد الغندور يفاجئ جماهير الزمالك بخبر صادم
جوتيريش: مستوى الموت والدمار في غزة لا مثيل له في الآونة الأخيرة
إشادة دولية بدور مصر في مكافحة الجريمة السيبرانية وتهريب الآثار
وزير العمل: العامل المصرى رافع راس بلده فى الخارج .. والبناء والتشييد الأكثر طلبا
تنفيذ مشروع الاتحاد الأوروبي لحياة كريمة بـ 3 محافظات بالصعيد | تفاصيل
لأول مرة في الجمباز.. منحة دراسية من جامعة إلينوي للاعبة جودي جوهر
عشرات الدروز يعبرون من الجولان المحتل إلى سوريا دعما لأبناء طائفتهم
بيراميدز يصدم الزمالك ويرفض التفريط فى نجم الفريق
الخارجية السورية: نحمل إسرائيل مسؤولية هجوم السويداء بالكامل
بسبب زيزو | أزمة كبيرة بين الأهلي وإمام عاشور
دعاء الركوع في الصلاة وهل يجوز قراءة القرآن فيه؟ تعرف عليه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تنفيذ مشروع الاتحاد الأوروبي لحياة كريمة بـ 3 محافظات بالصعيد | تفاصيل

محافظ قنا ومدير برنامج التنمية المحلية
محافظ قنا ومدير برنامج التنمية المحلية
يوسف رجب

 التقي الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مع الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومساعد وزيرة التنمية المحلية، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالقاهرة، في إطار المتابعة المستمرة لسير تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظة.

ناقش اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لبرنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا، وتفاصيل البرنامج الزمني لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها، بالإضافة لمتابعة نسب الصرف من القرض المخصص للبرنامج، والاستعدادات الجارية لإنهاء الأعمال الختامية ضمن مختلف مكونات البرنامج، بما يعزز من كفاءة الأداء ويسهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتناول الاجتماع أيضا آخر الترتيبات لبدء تنفيذ مشروع "الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة"، الذي ينفذ في ثلاث محافظات هي قنا وسوهاج وأسيوط، ويستهدف تطوير 120 قرية بتمويل يبلغ 50 مليون يورو، عبر وحدة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، وبالتنسيق مع الوحدة التنفيذية لمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة قنا.

ويجري الآن الإعداد لبدء تنفيذ أنشطة المشروع في مركزي أبو تشت وقوص، ضمن خطة تستهدف تعزيز البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات في القرى الأكثر احتياجًا، وفقًا لأهداف المبادرة الرئاسية.

وأكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بأن المحافظة تضع نُصب أعينها تنفيذ المشروعات التنموية وفق أعلى معايير الجودة، مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، ودعم مسار التنمية المستدامة بالمراكز والقرى المستهدفة، اتساقا مع رؤية الدولة لبناء مستقبل أكثر إشراقا لأبناء الصعيد.

قنا برنامج التنمية المحلية التنمية المحلية المشروعات التنموية صعيد مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جيجا ببلاش من كل الشبكات.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات

10 جيجا ببلاش من كل الشبكات.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 ورابطها .. ترقبوها على موقع صدى البلد

حادث قطار الغربية

مصرع فتاة أسفل عجلات قطار بخط "طنطا ـ المنصورة"

علي الكسار ومستشفي المجانين

نكتة قلبت حياته.. حكاية دخول علي الكسار مستشفى المجانين ونهايته الحزينة

حامد حمدان

الصفقة الأزمة.. أمير هشام يكشف عن موعد انتقال حامد حمدان إلى الزمالك

وسام أبو على

لن يكون في المعسكر.. شوبير يكشف مفاجأة عاجلة بشأن رحيل وسام أبو علي

صورة أرشيفية

مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع في القليوبية

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن المواد المضافة للمجموع لطلاب المرحلة الابتدائية العام المقبل

ترشيحاتنا

ضوابط وشروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة والآثار

تبدأ من 32 ألف جنيه| شروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة

فوائد واضرار الاشواجندا

مشروب تريند بيعمل هلوسة.. أضرار الأشواجندا

قوافل طبية بالغربية

بالصور.. قافلتان طبيتان لعلاج المرضى الأولى بالرعاية في محافظة الغربية

بالصور

بعد غياب سنوات .. عزيز مرقة يروج لأحدث ألبوماته الغنائية

بوستر ألبوم عزيز مرقة
بوستر ألبوم عزيز مرقة
بوستر ألبوم عزيز مرقة

فسح أمه فى لندن .. اليوتيوبر أحمد إبراهيم من طفل فقير للعالمية | اعرف تفاصيل القصة

اليوتيوبر احمد ابراهيم
اليوتيوبر احمد ابراهيم
اليوتيوبر احمد ابراهيم

بعد عمليتي استدعاء.. بوليستار تفشل في إصلاح هذا العيب

بوليستار
بوليستار
بوليستار

أفضل الأدوية والإجراءات.. اكتشف طرق علاج الدوالي الطبية

الدوالى
الدوالى
الدوالى

فيديو

أرمله إحسان الترك

فيديو الطرد والبيت المسلوب .. القصة الكاملة لأرملة إحسان الترك

المتهم

شوّح له بالحديدة ونازل يضربه | خناقة حامية في ميكروباص بالجيزة لسبب غريب

أمينة شلباية

من غير اتكيت.. سرقة دهب ودولارات ويورو من فيلا أمينة شلباية

انتحال شخصية فنانة شهيرة

تيسير فهمي تروي تفاصيل نصب سيدة انتحلت شخصية فنانة شهيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إنها مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

المزيد