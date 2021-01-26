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ديني

الأوقاف تحدد موعد الاختبار التحريري للمتقدمين لإيفاد شهر رمضان من قراء القرآن

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:22 م
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد

نشرت وزارة الأوقاف أسماء المتقدمين لإيفاد شهر رمضان من قراء القرآن الكريم (دعوات خاصة)، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2  / 2 / 2021 م، بمقر مسجد النور بالعباسية في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وهم: 

م الاسم
1.    محمد المهدى نجاتي طه إسماعيل
2.    بركات محمد أحمد جاد
3.    رمضان عبدالله موسى بلال
4.    أحمد فهيم إبراهيم الغرباوي
5.    إبراهيم مسعد عبدالحميد بلتاجي
6.    محمد رمضان يونس جاد
7.    محمد زكريا محمد أحمد
8.    زين العابدين سعد محمود عبدالوهاب

في سياق أخر ..قامت وزارة الأوقاف بتوقيع سبعة عشر بروتوكولا مع سبع عشرة جامعة ، وهي : (جامعة الأزهر – جامعة عين شمس – جامعة المنصورة – جامعة الفيوم – جامعة بني سويف – جامعة الأقصر – جامعة أسوان – جامعة أسيوط – جامعة الوادي الجديد –  جامعة سوهاج –  جامعة الغربية – جامعة بور سعيد – جامعة السويس – جامعة المنيا – جامعة العريش – جامعة جنوب الوادي – جامعة مطروح).

وذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والعاملين بها في جميع المجالات. 

وتم البدء الفعلي في تنفيذ هذه البروتوكولات بثلاث جامعات هي : (جامعة الأزهر ، وجامعة عين شمس ، وجامعة سوهاج).

وأكدت الوزارة أنها ستسعى جاهدة إلى رفع كفاءة جميع العاملين بها  من خلال التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية لجميع العاملين بها في الحقل الدعوي والإداري.

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