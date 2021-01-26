الأوقاف تحدد موعد الاختبار التحريري للمتقدمين لإيفاد شهر رمضان من قراء القرآن

نشرت وزارة الأوقاف أسماء المتقدمين لإيفاد شهر رمضان من قراء القرآن الكريم (دعوات خاصة)، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2 / 2 / 2021 م، بمقر مسجد النور بالعباسية في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وهم:

م الاسم 1. محمد المهدى نجاتي طه إسماعيل 2. بركات محمد أحمد جاد 3. رمضان عبدالله موسى بلال 4. أحمد فهيم إبراهيم الغرباوي 5. إبراهيم مسعد عبدالحميد بلتاجي 6. محمد رمضان يونس جاد 7. محمد زكريا محمد أحمد 8. زين العابدين سعد محمود عبدالوهاب





في سياق أخر ..قامت وزارة الأوقاف بتوقيع سبعة عشر بروتوكولا مع سبع عشرة جامعة ، وهي : (جامعة الأزهر – جامعة عين شمس – جامعة المنصورة – جامعة الفيوم – جامعة بني سويف – جامعة الأقصر – جامعة أسوان – جامعة أسيوط – جامعة الوادي الجديد – جامعة سوهاج – جامعة الغربية – جامعة بور سعيد – جامعة السويس – جامعة المنيا – جامعة العريش – جامعة جنوب الوادي – جامعة مطروح).