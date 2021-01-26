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القابضة للمياه: تحديد الاحتياجات المطلوبة لسرعة تنفيذ مشرعات حياة كريمة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:39 م
صدى البلد
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منار نور


وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، رؤساء الشركات التابعة، بسرعة تحديد الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ عمليات الاحلال والتجديد والمشرعات المستهدفة ضمن مبادرة حياة كريمة فى مرحلتها الثانية، وتدقيق تلك البيانات، والتنسيق الكامل مع جميع الجهات التنفيذية.

جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، عبر تقنية الفيديوكونفراس مع رؤساء شركات المياه على مستوى الجمهورية لمناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وأكد على المتابعة المستمرة لتطورات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، والتى تشمل تطوير الريف المصرى بالكامل على مستوى الجمهورية، فى إطار اهتمام القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وشدد على رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى، ضررة الالتزام بالجداول الزمنية لمراحل تنفيذ المشروعات المحددة ضمن المبادرة الرئاسية، مؤكدا أن المبادرة من أهم المشروعات القومية التى تمس حياة المواطنين وتستهدف تحسين الخدمات بمختلف المجالات.
ووجه رئيس الشركة القابضة، بتشكيل فريق عمل من إدارات تكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة والشركات التابعة، لتصميم وبرمجة تطبيق لتسجيل كافة البيانات الخاصة بالمشروع وتحديثها بصفة مستمرة وإصدار تقارير يومية عن موقف التنفيذ.
وأشار إلى أختيار أفضل الكفاءات لإدارة المشروعات التى تتعلق بالمبادرة الرئاسية فى الشركات التابعة، وأهمية دور إدارات المخطط العام فى المرحلة القادمة، والاتفاق مع الجهات التنفيذية على تحديد عدد من النماذج الهندسية والفنية وتحديد أنسبها للتطبيق وفقا لاحتياجات كل مركز أو قرية أو تجمع ريفى المستهدف ضمن المبادرة.
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