أسباب ملاحظة رائحة البنزين في السيارة و كيفية علاجها

العديد من السائقين يواجهون مشاكل اثناء قيادة السيارة , و تحدث هذة المشاكل بسبب سوئ الاستخدام او انهاء العمر الافتراضي لبعض القطع داخل السيارة او محركها , فيجب الاهتمام بالسيارة و صيانتها اول بأول .







ومن اكثر المشاكل التي تواجه قائدي السيارات , هي انتشار رائحة البنزين داخل السيارة، وهو ما يثير قلق كثير من السائقين لعدم درايتهم بأسباب انتشار هذه الرائحة،وفي هذا السياق نعرض عليكم اسباب انتشار رائحة البنزين داخل السيارة و كيفية حل هذة المشكله قبل تفاقمها 1.





1– الاحتراق غير الجيد للوقود، ويكون بسبب تلف شمعات الاحتراق و عند تغييرها تختفي ارائحة .





2– تسرب في صمام تصريف بخار الوقود، ويرجع السبب غالبًا لوجود تلف في حساس ضغط الوقود و بتغييرة تختفي الرائحة .







3– تلف البوجيهات مما يؤدي إلى زيادة استهلاك البنزين وتأخر السيارة في التشغيل، بالإضافة إلى ارتفاع حرارة المحرك.





4– وجود تسرب في خزان الوقود، ويحدث هذا الأمر نتيجة حدوث تآكل في أحد جوانبه أو عدم إحكام قفل غطاء الخزان.5– تسريب في انابيب البنزين و اتي تمتد من تانك البنزين حتي المحرك .6– حدوث انسداد أو تسريب داخل علبة كربون التخزين، والتي تقوم بامتصاص وسحب وتخزين أبخرة الوقود.7– انسداد الرشاشات أو تعرضها للتلف، وهو ما يؤدي إلى تسرب البنزين للخارج حدثا هذة الرائحة .