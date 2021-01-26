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رياضة

تطورات جديدة في مفاوضات سانت إيتيان الفرنسي لشراء مصطفى محمد

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:07 م
صدى البلد
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سيد احمد
أعلن الاعلامى خالد الغندور عن حدوث تطورات جديدة من جانب نادى سانت ايتيان الفرنسي لشراء مصطفى محمد نجم نادى الزمالك . 

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" " نادي سانت ايتيان الفرنسي يدخل بقوة لشراء مصطفى محمد ". 

يذكر ان نادي الزمالك، أعلن إيقاف المفاوضات مع نادي سانت إيتيان الفرنسي لضم مهاجم الفريق مصطفى محمد بشكل نهائي.

جاء قرار نادي الزمالك، ردا على تصريحات رولاند لومير رئيس نادي سانت إيتيان الاستفزازية، وتهديده لمسؤولي نادي الزمالك، بالكشف عن أسماء أشخاص داخل القلعة البيضاء، طلبوا عمولات من أجل إنهاء الصفقة.

نادي سانت ايتيان الفرنسي يدخل بقوة لشراء مصطفي محمد

تم النشر بواسطة ‏‎Khaled Elghandour‎‏ في الثلاثاء، ٢٦ يناير ٢٠٢١
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