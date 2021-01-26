تطورات جديدة في مفاوضات سانت إيتيان الفرنسي لشراء مصطفى محمد

أعلن الاعلامى خالد الغندور عن حدوث تطورات جديدة من جانب نادى سانت ايتيان الفرنسي لشراء مصطفى محمد نجم نادى الزمالك .

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" " نادي سانت ايتيان الفرنسي يدخل بقوة لشراء مصطفى محمد ".

يذكر ان نادي الزمالك، أعلن إيقاف المفاوضات مع نادي سانت إيتيان الفرنسي لضم مهاجم الفريق مصطفى محمد بشكل نهائي.



