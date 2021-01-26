واحة غروب.. السحب ترسم لوحات طبيعية لمدينة طور سيناء وقت الغروب ..شاهد

ترسم السحب والغيوم في سماء طور سيناء اجمل اللوحات الطبيعية بمختلف الألوان التي تنعكس علي سطح البحر وعلي الشواطئ وبين البحر وسلاسل الجبال المحيطة بالمدينة .





وقد التقطت كاميرا موقع " صدي البلد " الاخباري صور وفيديوهات الغروب علي شاطئ القمر والكورنيش الجديد وممشي أهل مصر في وقت الغروب .





وفي وقت الغروب تحول الكورنيش وممشي أهل مصر لمزار سياحي يجذب مواطني طور سيناء لمشاهدة الغروب والتقاط الصور الفوتوغرافيه علي لسان البحر وجزيرة النورس وشاطئ القمر .





يقول طه زايد أحد مواطني طور سيناء إن سكان طور سيناء يعشقون لحظات الغروب علي الشواطئ ويخرجون لمشاهدتها مشيرا إلي أن السحب والغيوم ترسم اجمل لوحات في سماء طور سيناء .





واضاف اسلام جمال مصور فوتوغرافي بطور سيناء إن لحظات الغروب تصنع لوحات فنية رائعة وتجذب السكان لالتقاط الصور مشيرا إلي أن العرائس يلتقطون الصور التذكارية في يوم فرحهم .





انعشت مبادرة " شتي في مصر " منتجعات جنوب سيناء وخاصة فنادق شرم الشيخ و دهب لما تتمتع به من طقس دافئ وشمس ساطعة وأنشطة سياحية متنوعة مثل الرحلات البحرية و السفاري والغطس علاوة علي الاسعار المناسبة .





ورصد موقع " صدي البلد " الاخباري صور لمبادرة شتي في مصر داخل المنتجعات السياحية بشرم الشيخ أبرزها رياضة اليوجا علي الشواطئ وحدائق الفنادق حيث هذه الرياضة للروح والجسد وتحتاج للهدوء.





تقول شرين الهواري الخبيرة السياحية ومديرة تدريب بأحد المنتجعات السياحية الشهيرة أن الدعاية لمبادرة " شتي في مصر " يجب أن يكون موجها للسياح الأجانب المهتمين بالطقس الدافئ وممارسة الرياضة و اليوجا والأنشطة المختلفة سواء غطس أو سفاري مشيرة إلي أن كثير من السياح الاوكرانيين يقصدون شرم الشيخ لما تتمتع به من طبيعة خلابة وهدوء شمس ساطعة .





وتابعت الهواري أن اتجاهات السفر تغيرت لدي السائح وأصبحت السائح هو من يحدد وجهته السياحية وتجذبهم مدينة شرم الشيخ لما تتمتع به من هدوء وطبيعة ساحرة .





ومن جانبه أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمبادرة " شتي في مصر" مشيرًا للقرارات التي اتخذتها اللجنة الوزارية للسياحة والآثار مؤخرًا لتنشيط حركة السياحة الداخلية وقال أنها خطوة جيدة لتنشيط السياحة الداخلية في ظل تراجع معدلات السياحة الدولية الوافدة منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا.





وأوضح المحافظ أن تخفيض أسعار الطيران الداخلي، سيكون له مردود إيجابي في تضاعف أعداد السياحية الداخلية خاصة الوافدة لمدن شرم الشيخ ودهب وطابا، لكون هذه المدن تعد مشتى سياحيًا، إضافة إلى تعدد المقاصد السياحية بها.





مضيفًا أنه علي الرغم من اتخاذ إجراءات احترازية جادة من قبل الدولة، واتخاذ وزارة السياحة والآثار حزمة من الإجراءات والشروط، لاستعادة تشغيل المنشآت السياحية والفندقية بشكل يضمن سلامة السائحين والعاملين، إلا أن معاناة كل العاملين في القطاع السياحي مازالت مستمرة، وهذه ظاهرة عالمية، في ظل تفشي فيروس كورونا.





و قال فودة ان منتجعات جنوب سيناء استعادة الحركة الدولية خاصة منذ بداية يوليو 2019، وبالفعل زادت أعداد السائحين تدريجيًا في ذلك الوقت، ولكن مع بداية الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا تراجعت أعداد السياحة الخارجية مرة أخرى.





لافتًا أن القطاع السياحي اعتاد على أن تكون السياحة الداخلية هي الداعم وقت الأزمات الطارئة ، وذلك منذ يناير 2011، وتعاقب الأزمات التي طرأت على قطاع السياحة منذ ذلك الوقت وحتى الأن.





"وقال فودة اننا نحتاج الإبقاء على تشغيل المنشآت السياحية والفندقية، للحفاظ على العمالة، ونتوقع عودة السياحة بقوة بعد انتهاء أزمة وباء كورونا".





مثمنًا دور وزارة السياحة والأثار والطيران في تلك المبادرة وتم الاعلان عن تخفيض أسعار الطيران الداخلي لربط المدن السياحية بمصر من خلال تنظيم رحلات من القاهرة إلى كل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ، وطابا والغردقة ومرسى علم، ومن الإسكندرية إلى الأقصر وأسوان، بداية من 15 يناير الجاري، وحتى نهاية شهر فبراير المقبل، ضمن إجراءات تفعيل مبادرة " شتي في مصر".





وقررت اللجنة الوزارية للسياحة والآثار أن تكون أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب شاملة الضرائب خلال الفترة من 15 يناير إلى 28 فبراير 2021، بسعر موحد على النحو التالي:





من القاهرة والإسكندرية إلى الأقصر 1500 جنيه مصري، وإلى أسوان 1800 جنيه، ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ والغردقة وطابا 1800 جنيه، وإلى مرسى علم 2000 جنيه.





ودعا محافظ جنوب سيناء جموع المواطنين لزيارة المناطق السياحية بجنوب سيناء لدفء الشتاء واعتدال الطقس واستغلال فترة اجازة منتصف العام والتخفضيات للشتاء في مناطق جنوب سيناء الساحرة.





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