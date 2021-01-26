بعد سداسية الأهلي القطري.. نجم الدحيل: تركيزنا الآن على مواجهة بطل أفريقيا في المونديال





وقال كريمي في تصريحات أبرزها موقع الدحيل الرسمي عقب مواجهة الأهلي القطري:" نجحنا في التحكم على مجريات اللقاء، وهو ما منحنا الأفضلية والقدرة على صناعة الخطورة في مناطق الاهلي الدفاعية، وكل هذا بسبب تألق زملائي وتقديمهم للأداء المطلوب منهم داخل الملعب".





وتابع:" أبارك لزملائي على الفوز، والآن تركيزنا سيتحول لبطولة كأس العالم للأندية، والمواجهة الهامة التي ستجمعنا ضد الأهلي " بطل أفريقيا".





كان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أجرى قرعة كأس العالم للأندية في العاصمة السويسرية زيورخ، الثلاثاء الماضي، والتي أسفرت عن مواجهة الأهلي والدحيل بالدور الأول، على أن يصطدم الفائز منهما ببطل دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ في نصف النهائي.

وتقام بطولة مونديال الأندية في الفترة من 4 فبراير حتى يوم 11 من الشهر ذاته.

أعرب علي كريمي نجم فريق الدحيل عند سعادته بتأهل فريقه إلى ربع نهائي كأس قطر، بعد اكتساح الأهلى بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء.