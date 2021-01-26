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محافظات

محافظ كفر الشيخ يعلن افتتاح هذين المشروعين في يونيو المقبل

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:48 م
اللواء جمال نور الدين،
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن شهر يونيو المقبل سيشهد افتتاح مركز الأورام ، بالإضافة لطريق كفر الشيخ دسوق المزدوج " المرحلة الأولى "، كهديتين من الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية لأهالي المحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن مدينة كفر الشيخ ستشهد تطوير الأسواق العشوائية، ومنها سوق ميت علوان، وسوق سيدي مبارك ومنطقة الحكر الوسطاني، وسيتم توفير أماكن للباعة الجائلين.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس عمداء الكليات بجامعة كفر الشيخ، بحضور الدكتور عبدالرزاق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ ، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات. 

وقال محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تعمل على توفير متنفس جديد للمواطنين ، فتم الاتفاق مع الشركة الوطنية المكلفة من وزارة الشباب والرياضة لتطوير الاستاد، كمشاركة مجتمعية  على إنشاء حديقة مركزية على مساحة كيلو في المنطقة التي تمت تغطيتها من ميدان الملك عبدالله باتجاه موقف كفر الشيخ الجديد  للنقل الجماعي، وستضم ألعاب للأطفال ومساحات خضراء ، وفرص عمل للشباب، كمتنفس مجاني.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن المدرسة الدولية الحكومية للغات الواقعة على رافد الطريق الدولي قبل كمين القرضا تم الانتهاء منها ، وستكون من الحضانة حتى الثانوية العامة ، كما سيتم  إنشاء مجمع مدارس للغات بجوار مدرسة سخا الحالية، لافتًا إلى أنه سيتم دمج المدرستين، لتضم ملاعب ومساحات خضراء إضافة لقبول الطلاب من الابتدائي للثانوي.

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