التضامن: سعداء بالشراكة مع القطاع الخاص فى دمج الأشخاص ذوى الإعاقة

أعربت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بالشراكة مع القطاع الخاص و توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعيوالشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية، وذلك لـ دمج الأشخاص ذوى الإعاقة، موضحة أنه تم اليوم توقع مذكرة تفاهم لتدريب وتشغيل 30 شابًا وشابة من ذوي الهمم,



