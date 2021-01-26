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التضامن: سعداء بالشراكة مع القطاع الخاص فى دمج الأشخاص ذوى الإعاقة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:09 م
نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
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البهي عمرو
أعربت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بالشراكة مع القطاع الخاص و توقيع مذكرة تفاهم  بين وزارة التضامن الاجتماعيوالشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية، وذلك لـ دمج الأشخاص ذوى الإعاقة، موضحة أنه تم اليوم توقع مذكرة تفاهم لتدريب وتشغيل 30 شابًا وشابة من ذوي الهمم, 

وأضافت وزيرة التضامن خلال لقاء على قناة إكسترا نيوز، أن هناك تعاونًا فعالًا بين الوزارة والقطاع الخاص في مجالات عديدة ومنها برنامج فرصة لتدريب وتوظيف الشباب من الاسر الأكثر احتياجًا بالمناطق المستهدفة، وأن هناك إصرارًا من القيادة السياسية في تحقيق حقوق الأشخاصذوي الاعاقة سواء في اعداد الدستور أو التمثيل النيابي، كما أن الدولة في اتجاه لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن أن الوزارة بصدد تدشين موقع إلكتروني للباحثين عن وظائف عمل من الأشخاص ذوي القدرات الخاصة.

وأوضحت الوزيرة  أن استراتيجية عمل الوزارة ترتكز على محاور ثلاثة وهى الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الشباب والمرأة من أهم الفئات المستهدفة من عمل الوزارة، خاصة أن المشروعات التى يرتكز عليها عمل الوزارة تمس مصالح الشباب والمرأة بشكل مباشر مثل مشروعات الأسر المنتجة وتنمية المرأة الريفية وحماية المرأة من جميع ممارسات العنف وتنمية القرى الأكثر احتياجًا والخدمات الاجتماعية المتكاملة للأسرة والطفولة.
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