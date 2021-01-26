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رياضة

أحمد البيلي ينافس على بطولة ملاكمة المحترفين

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:10 م
احمد البيلي
احمد البيلي
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عبدالله هشام
دخل الملاكم المصري المقيم في الولايات المتحدة احمد البيلي المنافسة على لقب بطولة العالم لملاكمة المحترفين علي وزن الطراد، مما يجعله أول مصري في التاريخ يصل الى اعلى درجات اللعبة.

وستدور أحداث اللقاء المنتظر يوم الجمعة المقبلة ال٢٩ من يناير في مدينة ميامي فلوريدا، وينافس البيلي (30 عاما) الذي يحمل سجله الإحترافي ٢٠ فوزا وهزيمة واحدة الملاكم رافايل مورفي صاحب الـ(٣٥ عاما) والذي يحمل سجله الإحترافي ١٥ فوزا وهزيمة واحدة. 

يذكر أن البيلي أستطاع أن يفوز على أسماء ثقيلة في هذه اللعبة، وهو في طريقه حاليًا ليصبح أول بطل عالم مصري في ملاكمة المحترفين، وقد بدأ الملاكمة في السادسة عشرة من عمره، وحلم منذ هذا السن ان يصبح اول مصري يمثل بلده علي المسرح العالمي واتخذ اسطورة الملاكمة مايك تايسون مثلا اعلي له.
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