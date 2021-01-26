ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وزير الطيران للنواب: تعاقدنا مع الصحة لإيجار ثلاجة موتى بمطار سوهاج

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:24 م
وزير الطيران في البرلمان
وزير الطيران في البرلمان
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
قال اللواء طيار محمد منار عنبه وزير الكيران المدنى إن شركة مصر للطيران تعمل بنسبة 30 %  من قوة الحركة فيها. 

واضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ردا على تساؤل النواب عن موقف الطيارين الجدد من الانضمام للخدمة : " وفقا لخفض نسبة الحركة في الشركة فالطيارين أيضا يتدربون بنسبة 30 % أيضا و هو ما يحتاج الى مدة أطول للتدريب 4 اشهر بدلا من شهر و نصف ".

و قال وزير الطيران ردا على انتقاد النائب فتحى قنديل للأوضاع في مطار سوهاج و ان الوزير لم يقم بزيارة المطار من قبل :"  انا عارف المطارات و لسه بطير و نزلت في جميع المطارات و زرت جميعها اكثر من مرة للتأكد من الإجراءات الاحترازية و الحركة.

و أضاف تعليقا على عدم وجود ثلاجة لاستقبال الجثامين في مطار سوهاج : " لا توجد ثلاجة في مطار سوهاج و تعاقدنا مع وزارة الصحة لايجار ثلاجة موتى ، و نظرا لان الطائرت التي تذهب لسوهاج قليلة جدا فالجثامين القادمة من الخارج الى مطار القاهرة يتم حفظها في ثلاجة المطار حتى تنقلها رحلة متجهة الى سوهاج ".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الانتهاء يونيو 2021.. وزير الطيران: تحديث كامل لمنظومة خدمة الركاب بمطار سفنكس

شركة الملاحة الجوية تحصل على تجديد اعتماد الأيزو لمدة 3 سنوات

أعلى مستوى خدمة.. مطار برج العرب يحصل على شهادة الأيزو الدولية

الحكومة: دراسة اتخاذ المراحل النهائية من طرح الأراضي الاستثمارية التابعة لوزارة الطيران بمحيط المطار

وزير الطيران: اتخذنا تدابير مهمة في المطارات لمواجهة كورونا والأزمات المناخية

زي موقف السرفيس.. برلماني يطالب بتوفير استراحات مناسبة في مطار سوهاج

ترشيحاتنا

الكهرباء تعلن آليات وإجراءات التقدم لتركيب العدادت الكودية بالتقسيط.. فيديو

قبل مباراة اليوم... الأهلي يتفوق على بيراميدز في تاريخ مواجهات الفريقين

شاهد.. أتوبيس الأهلي الرسمي في كأس العالم للأندية

الصين تتحدى بريطانيا و تطرح سيارة طبق الأصل من رينج روفر بنفس الشعار وبسعر رخيص.. صور

رمضان صبحي أساسيا.. تشكيل بيراميدز لمواجهة الأهلي

السيسي يوجه بالبدء في التنفيذ الفوري لمخطط تطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد تختبر اكسبديشن 2022 في الولايات المتحدة الأمريكية .. صور

7 أطعمة ضرورية لتنظيف الشرايين ومنع النوبات القلبية

احذري الإكريليك.. أبرز 6 نصائح للعناية بأظافرك