وزير الطيران للنواب: تعاقدنا مع الصحة لإيجار ثلاجة موتى بمطار سوهاج

قال اللواء طيار محمد منار عنبه وزير الكيران المدنى إن شركة مصر للطيران تعمل بنسبة 30 % من قوة الحركة فيها.





واضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ردا على تساؤل النواب عن موقف الطيارين الجدد من الانضمام للخدمة : " وفقا لخفض نسبة الحركة في الشركة فالطيارين أيضا يتدربون بنسبة 30 % أيضا و هو ما يحتاج الى مدة أطول للتدريب 4 اشهر بدلا من شهر و نصف ".





و قال وزير الطيران ردا على انتقاد النائب فتحى قنديل للأوضاع في مطار سوهاج و ان الوزير لم يقم بزيارة المطار من قبل :" انا عارف المطارات و لسه بطير و نزلت في جميع المطارات و زرت جميعها اكثر من مرة للتأكد من الإجراءات الاحترازية و الحركة.



