سلالة جديدة من كورونا.. تظهر في أمريكا عبر مواطن قادم من البرازيل| فيديو

قال ياسر نور الدين، مراسل "إكسترا نيوز" في الولايات المتحدة الأمريكية، إن هناك زيادة فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى أمريكا.





وأضاف خلال مداخلة بقناة "إكسترا نيوز"، أن تزايد أعداد المصابين بكورونا أزمة تواجه إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن".





ولفت إلى أن جو بايدن وعد المواطنين بأنه خلال 100 يوم سيتم تطعيم 100 مليون مواطن أمريكي، معلقًا أن بايدن بعد ذلك أعلن أنه سيتم تطعيم 1.5 مليون في اليوم وأكثر.





وكشف عن أنه تم اكتشاف أول حالة مصابة بسلالة كورونا البرازيلية، فى ولاية مانى سوتا بـ الولايات المتحدة الأمريكية.





وأكد أن الفيروس جاء عن طريق رجل أمريكي قادم من البرازيل، موضحًا أن هذه السلاسة جديدة، وأن الفحوصات هى من كشفت هذا الأمر.



