بعد موافقة النواب.. 11 معلومة عن مشروع قانون تنمية البحيرات وحمايتها من التعدى

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، من حيث المبدأ، على أن تستكمل مناقشة نصوص القانون فى اجتماعاتها المقبلة فى ضوء ما سبق وانتهت اليه من قبل.
جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، و بحضور الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة السمكية.
وفيما يلى نرصد أبرز المعلومات عن مشروع القانون:-
1. رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها.
2. وضع سياسة صارمة لمنع التعدى على البحيرات أو تلوثها.
3. وضع خطط لتطوير البحيرات والشواطئ.
4. استغلال إمكانات البحيرات وشواطئها وحرمها ومواردها.
5. إجراء البحوث والدراسات اللازمة حول كيفية استغلال البحيرات.
6. وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية.
7. وضع التصميمات الخاصة بمشرزوعات الاستزراع السمكى.
8. وضع خطط لتنفيذ احتياجات المحافظات من مشروعات الاستزراع السمكى.
9. إقامة المشروعات التجريبية فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها.
10. استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات.
11. صيانة وتطهير وتنمية مناطق الصيد والمزارع السمكية بالبحيرات وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها.