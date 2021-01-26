بعد موافقة النواب.. 11 معلومة عن مشروع قانون تنمية البحيرات وحمايتها من التعدى

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، من حيث المبدأ، على أن تستكمل مناقشة نصوص القانون فى اجتماعاتها المقبلة فى ضوء ما سبق وانتهت اليه من قبل.





جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، و بحضور الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة السمكية.







