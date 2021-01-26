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رياضة

أول تعليق من توماس توخيل بعد توليه تدريب تشيلسي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:47 م
توماس توخيل
توماس توخيل
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إسماعيل محمود
عبر الألماني توماس توخيل عن سعادته بتولي المهمة الفنية لتدريب فريق تشيلسي الإنجليزي.

وأعلن نادي تشيلسي الإنجليزي منذ قليل التعاقد مع توماس توخيل لتدريب الفريق لمدة 18 شهرًا خلفًا للمقال فرانك لامبارد.

وقال توخيل في تصريحات للموقع الرسمي على النادي:" أريد أن أشكر نادي تشيلسي على ثقتهم بي  وبطاقمي."

وأضاف:" لدينا جميعًا الاحترام الكامل لفرانك لامبارد والمجد الذي بناه في تشيلسي، في الوقت ذاته، لا أستطيع الانتظار لمقابلة فريقي والمنافسة في الدوري الأكثر إثارة في العالم."

واختتم كلامه قائلًا:" ممتن لأن أتواجد في عائلة تشيلسي، إنه شعور رائع".

ويواجه تشيلسي نظيره ولفرهامبتون، في بطولة الدوري الإنجليزي، غدًا الأربعاء.
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