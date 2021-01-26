600 عملية إرهابية.. خبير استراتيجي: الإرهاب كلف مصر العديد من الشهداء

قال الدكتور صبحي عسيلة ، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية ، إن مصر كانت تعاني في عام 2011 من الإنفلات الأمني ، والعديد من العمليات الإرهابية باستخدام الغاز والتفجيرات ، مشيرًا إلى أن بداية من 2014 ، بدأت مصر في مواجهة عمليات إرهابية متمكنة ، حيث واجهت في عامي 2014 ، و2015 ، حوالي 600 عملية إرهابية .







وأضاف " صبحي عسيلة " خلال لقائه مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أن هناك عمليات إرهابية غيرها تحدث في " سيناء " ، مشيرًا إلى أن هذه العمليات استهدفت الكثير من المساجد ومؤسسات الدولة ، وشخصيات عامة ، بالإضافة إلى محاولة إغتيال وزير الداخلية .

وتابع الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية ، أيضًا إغتيال الشهيد " هشام بركات " ، معقبًا : " مصر شهددت حالة منفلتة جدًا ، من خلال الضغط على أعصاب الدولة المصرية من أجل تراجع المصريين عن قرار القيام بثورة أُخرى " .





