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600 عملية إرهابية.. خبير استراتيجي: الإرهاب كلف مصر العديد من الشهداء

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:05 م
صدى البلد
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ندى رأفت
قال الدكتور صبحي عسيلة ، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية ، إن مصر كانت تعاني في عام 2011 من الإنفلات الأمني ، والعديد من العمليات الإرهابية باستخدام الغاز والتفجيرات ، مشيرًا إلى أن بداية من 2014 ، بدأت مصر في مواجهة عمليات إرهابية متمكنة ، حيث واجهت في عامي 2014 ، و2015 ، حوالي 600 عملية إرهابية .

وأضاف " صبحي عسيلة " خلال لقائه مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة " ، أن هناك عمليات إرهابية غيرها تحدث في " سيناء " ، مشيرًا إلى أن هذه العمليات استهدفت الكثير من المساجد ومؤسسات الدولة ، وشخصيات عامة ، بالإضافة إلى محاولة إغتيال وزير الداخلية . 
وتابع الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية ، أيضًا إغتيال الشهيد " هشام بركات " ، معقبًا : " مصر شهددت حالة منفلتة جدًا ، من خلال الضغط على أعصاب الدولة المصرية من أجل تراجع المصريين عن قرار القيام بثورة أُخرى " .

وأكد " عسيلة "  ، أن لذلك كل ما تتقدم الدولة ، معدل الإرهاب ينخفض ، حيث توصلنا في عام 2020 إلى حدوث حوالي عملية إرهابية واحدة أو عمليتين على الأكثر ، معقبًا : " البلد كانت متحسبة طول الوقت من مواجهة تحدي الإرهاب ، لأن مواجهته كلفت الدولة الكثير من الشهداء ، سواء كان من المدنيين أو العسكريين ( جيش أو شرطة ) ". 0
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