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رياضة

نادين السلعاوي: سيدات سلة الأهلى حققن لقب السوبر عن جدارة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:06 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكدت نادين السلعاوي، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالأهلي أن الفريق حقق لقب كأس السوبر عن جدارة واستحقاق، بعد العرض القوي الذي قدمه أمام هليوبوليس اليوم، وفاز فيه بنتيجة 92-62، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على صالة نادي الشرقية للدخان.

وأعربت نادين عن سعادتها بحصد لقب السوبر الأول في تاريخ كرة السلة (سيدات). وأكدت أن الأهلي لعب مباراة قوية، وقدم مستوى رائعًا أمام منافس قوي بحجم هليوبوليس يضم العديد من العناصر المتميزة، ونجح في التتويج بالبطولة عن جدارة واستحقاق، بفضل تعليمات الجهاز الفني بقيادة علي هاشم.

وأشارت إلى أن فريق الأهلي لديه رغبة قوية في الفوز بكل البطولات، من أجل إسعاد جماهير النادي، التي لا تتوقف عن دعم الفريق في مختلف المواقف.

وأكدت أن هدفها منذ الانتقال إلى صفوف الأهلي هو الظهور بشكل قوي، وقيادة الفريق نحو منصات التتويج المحلية والقارية.

واختتمت نادين السلعاوي تصريحاتها بالتأكيد أن سر تفوق الأهلي في الفترة الأخيرة هو الروح العالية داخل الفريق، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي يلعبه الجهاز الفني، من خلال إعداد لاعبات الفريق وتجهيزهن بشكل فني وبدني مميز.

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