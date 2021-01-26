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رياضة

شوط أول .. إبراهيموفيتش يتقدم لـ ميلان أمام الإنتر في كأس إيطاليا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:47 م
ابراهيموفيتش
ابراهيموفيتش
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عبدالله هشام
انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم فريق ميلان على منافسه إنتر ميلان بنتيجة هدف دون رد في المباراة حاليا على ملعب جيوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إيطاليا.

جاء هدف فريق ميلان عن طريق السويدي ابراهيموفيتش في الدقيقة 31 من عمر اللقاء من تسديدة زاحفة قوية سكنت شباك الحارس.

وجاء تشكيل ميلان كالآتي:

حراسة المرمى: تاتا روسانو

الدفاع: دالوت - كايير - رومانيولي - ثيو هيرنانديز

الوسط: فرانك كيسي - سالميكيريس - ميتي - براهيم دياز - رافاييل لياو

الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش

أما تشكيل إنتر ميلان:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: دارميان - سكرينيار - دي فري - كولاروف

الوسط:نيكو باريلا - بروزوفيتش - أرتورو فيدال - إيفان بيريسيتش

الهجوم: روميلو لوكاكو - أليكسس سانشيز.

يذكر أن آخر مباراة جمعت ميلان وإنتر في كأس إيطاليا كانت موسم 2017، وانتهت بفوز الروسونيري على الأفاعي بهدف دون رد.
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