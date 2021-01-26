ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الاتحاد السكندري بطلا لـ كأس السوبر لرجال السلة بعد الفوز على الأهلي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:51 م
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
توج الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني أحمد مرعي، بلقب كأس السوبر لموسم 2020، بعد الفوز على نظيره الأهلي والذي يقوده فنيًا أشرف توفيق بنتيجة 72 - 71.

وقدم الفريقان مباراة قوية للغاية خلال اللقاء واستطاع "سيد البلد" خطف الفوز مع اللحظات الأخيرة من المباراة.

أقيم اللقاء مساء اليوم الثلاثاء على صالة نادي الشرقية للدخان بالهرم بدون جمهور وفقًا لقرارات لجنة المسابقات بسبب تفشي فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن نادي الجزيرة هو حامل لقب البطولة الماضية من كأس السوبر بعد فوزه على نظيره الزمالك.

وكان “سيد البلد” قد توج بلقبي دوري السوبر وكأس مصر الموسم الماضي بعد فوزه على النادي الأهلي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأهلي بطلا لدوري رجال مرتبط السلة بعد الفوز على الاتحاد السكندري

8 يناير.. مواجهة جديدة بين الأهلي والاتحاد في سوبر السلة

الأهلي يفوز على الدخان ويصعد لربع نهائي كأس مصر لرجال السلة

أبطال دوري وكأس السلة في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الوصيف في السوبر

فريق سيدات الأهلي ينهي تدريباته استعدادا لمواجهة هليوبوليس في كأس سوبر السلة

الاتحاد ينهي تدريباته استعدادًا لمواجهة الأهلي في سوبر السلة

ترشيحاتنا

ممارسات مشبوهة.. هيومان رايتس ووتش تفبرك تقارير ضد مصر بدعم إخواني

طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة محمد هاني

السعودية.. تعليق والد موسى الخنيزي على حكم إعدام خاطفة نجله

سيد عبد الحفيظ يكشف سبب حضور أحمد فتحي إلى غرفة ملابس الأهلي بعد مباراة بيراميدز

برئاسة الملك سلمان .. الوزراء السعودي يتخذ 8 قرارات عاجلة

في أول أيام عمله.. بايدن يتلقى صفعة قوية من قاض فيدرالي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين عمالقة الـSUV.. سبورتاج وتوسان الشكل الجديد موديل 2021

للوقاية من الأنيميا وتعزيز تركيزك.. أبرز 5 فوائد صحية لمعدن الحديد

تعرف على مواصفات وأسعار.. فيات X 500 موديل 2021