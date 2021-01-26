سيد عبد الحفيظ يكشف سبب حضور أحمد فتحي إلى غرفة ملابس الأهلي بعد مباراة بيراميدز

وتابع "أفضل لاعبي العالم يحدث معهم الأمر ذاته، أعتقد كذلك في لقطة انفراده أنه فضل التمرير بدلا من التسديد لرغبته في ضمان تسجيل هدفا بنسبة 100% فقط".

وعن اللقاء قال "خسرنا نقطتين وكنا نريد الفوز قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، المباراة لم تكن سهلة ولكن الآن نحول تركيزنا للمعسكر المغلق وسنجري مسحة غدا الأربعاء قبل السفر الجمعة لقطر لخوض مواجهات المونديال".



