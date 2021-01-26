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رياضة

سيد عبد الحفيظ يكشف سبب حضور أحمد فتحي إلى غرفة ملابس الأهلي بعد مباراة بيراميدز

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:12 م
الاهلي وبيراميدز
الاهلي وبيراميدز
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محمد رشاد
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن سبب عدم تسجيل "والتر بواليا"، مهاجم الفريق الجديد لأي هدف حتى الآن سوء حظه.

وقال "عبد الحفيظ"، عبر قناة "أون تايم سبورتس" عقب التعادل مع بيراميدز سلبيا بدون أهداف في عاشر جولات الدوري اليوم الثلاثاء في ملعب الدفاع الجوي "بواليا مقفلة معاه بلغة الكرة".

وتابع "أفضل لاعبي العالم يحدث معهم الأمر ذاته، أعتقد كذلك في لقطة انفراده أنه فضل التمرير بدلا من التسديد لرغبته في ضمان تسجيل هدفا بنسبة 100% فقط".

وعن اللقاء قال "خسرنا نقطتين وكنا نريد الفوز قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، المباراة لم تكن سهلة ولكن الآن نحول تركيزنا للمعسكر المغلق وسنجري مسحة غدا الأربعاء قبل السفر الجمعة لقطر لخوض مواجهات المونديال".

وعن سبب قدوم أحمد فتحي لاعب بيراميدز لغرفة ملابس الأهلي عقب المباراة قال عبد الحفيظ "فتحي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية وخضع للفحص مع أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي".

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