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رياضة

شيكابالا يهنئ أحمد حجازي بعيد ميلاده

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:47 م
شيكابالا
شيكابالا
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مصطفى كرم
حرص محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك على تهنأت احمد حجازي مدافع فريق اتحاد جدة السعودي بعيد ميلاده. 

ونشر شيكابالا عبر استوري بحسابه بإنستجرام صورة ل حجازي وعلق عليها قائلا " عيد ميلاد سعيد يا اخي". 


يذكر أن اتحاد جدة تعادل مع فريق النصر  السعودي ( 1 – 1)، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب الملك عبدالعزيز، ضمن منافسات الدوري السعودي.

ولعب أحمد حجازي مدافع منتخب مصر، مع اتحاد جدة، المواجهة كاملة أمام النصر.

وافتتح خالد الغنام التسجيل لصالح النصر في الدقيقة 63 من زمن المباراة.

وفي الوقت الضائع من الشوط الثاني، وتحديدا عند الدقيقة 93، استطاع رومارينيو نجم اتحاد جدة تسجيل هدف التعادل للنمور وعقب هذا الهدف أطلق حكم اللقاء صافرة النهاية، لتنتهي المواجهة بهدف لكل فريق.


وبهذا التعادل رفع اتحاد جدة رصيده إلى النقطة 25 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، فيما ارتفع رصيد النصر إلى النقطة 21 في المركز السابع.
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