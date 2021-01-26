قبل 30 يونيو.. وزير الزراعة يناشد الفلاحين المديونين سرعة الاستفادة من المبادرة

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن مبادرة تسوية ديون العملاء المتعثرين بالبنك الزراعى المصرى تنتهى فى 30 يونيو المقبل.





وناشد وزير الزراعة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية "الأولى" ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، المزارعين المديونين الانتهاء من سداد المديونات وفقًا للمبادرة للاستفادة من مميزاتها فى الفترة المقبلة.





وأضاف "القصير"، أن المبادرة الأخيرة بالبنك الزراعى المصرى، سيستفيد منها 328 ألف عميل، وقال "أى عميل مديونيته لدى البنك أقل من 25 ألف جنيه، سيسقط عنه الدين بالكامل وكذلك المديونيات، وعدد هؤلاء العملاء 307 آلاف عميل، أما العملاء الذين لديهم مديونيات فتتخطى 25 ألفا وحتى 10 ملايين جنيه، ستسقط نصف المديونية إضافة إلى الإعفاء من كامل الفوائد لدى البلد".





وتابع "مبادرة البنك المركزى لإعفاء صغار المزارعين من الديون، تلغي أيضا كل القضايا التى تلاحقهم، من أجل إعفاء المزارعين من أى مشكلات، كما أنه سيتم رفع الحظر عن العملاء لدى البنوك للاستفادة منها أيضا"، مسترسلا: "هذا الرقم يتناول 328 ألف عميل بقيمة 6 مليارات و300 مليون جنيه، ووفقا للمبادرة البنك سيحصل على مليار 750 مليون جنيه وسيعفى المزراعين من المبلغ المتبقى".





وأوضح وزير الزراعة، أن مشروعات وزارة الزراعة فى الفترة السابقة، جعلت المواطن لا يشعر بوجود نقص فى المنتجات الغذائية أوفى الأسعار، رغم أزمة كورونا الطاحنة، كما تم إطلاق العديد من المبادرات الأخرى ليستفيد منها الفلاحين، كمبادرة تأجيل الأقساط فى 2020 بسبب ظروف كورونا، وإطلاق المشروع القومي للبتلو والذى استفاد منه 19 ألف شخص من صغار المربين بقيمة 3.2 مليار جنيه.





وأكد أن مبادرة حصر مراكز تجميع الألبان مكنت هذه المراكز من التطوير بشكل كبير على مستوى الجمهورية، مردفا: "حصرنا المراكز وعددها 228 مركزا منتشرة فى المحافظات والرئيس طلب تطوير هذه المراكز فى إطار مبادرة البنك المركزى".