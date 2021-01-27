ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:00 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
تقام عدد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، اليوم الأربعاء، 27 يناير 2021، أبرزها مباريات في الدوري الانجليزي وكأس إيطاليا.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

بيرنلى × أستون فيلا – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 3

تشيلسي × وولفرهامبتون – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 1

برايتون × فولهام – التاسعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 4     

إيفرتون × ليستر سيتى – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1

مانشستر يونايتد × شيفيلد يونايتد - العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 3


مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لوريان × ديجون – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 10

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

أتالانتا × لاتسيو – السابعة إلا ربع مساء

يوفنتوس × سبال – العاشرة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

إشبيلية × فالنسيا – الثامنة مساء

ألميريا × أوساسونا – العاشرة مساء

رايو فاليكانو × برشلونة - العاشرة مساء
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 16-12-2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 23 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 29 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

مواعيد المباريات اليوم الاثنين 11 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13 -1- 2021 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

بعد آخر تراجع .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

شيماء سبت تكشف حقيقة زواجها من محمد سعد

كنا بنتكلم عنك.. بايدن يمازح صحفياً سأله عن مضمون مكالمته مع بوتين.. فيديو

بعد ضجة واسعة.. توجيه عاجل من أمانة عسير بشأن شواهد القبور

فيفي عبده تكشف حقيقة إصابتها بـ كورونا.. شاهد

دعاء يقال قبل النوم يغفر الذنوب ويكفر السيئات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض جديد على أسعار نيسان صني M/T 2021

شاهد.. قطة تنجح في إنقاذ رضيع من الموت | فيديو

الفيروس موجود منذ زمن.. ابنة أول مصاب بكورونا في بريطانيا تفجر مفاجأة.. صور