مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام عدد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، اليوم الأربعاء، 27 يناير 2021، أبرزها مباريات في الدوري الانجليزي وكأس إيطاليا.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

بيرنلى × أستون فيلا – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 3





تشيلسي × وولفرهامبتون – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 1





برايتون × فولهام – التاسعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 4





إيفرتون × ليستر سيتى – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1





مانشستر يونايتد × شيفيلد يونايتد - العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 3









مواعيد مباريات الدوري الفرنسي





لوريان × ديجون – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 10





مواعيد مباريات كأس إيطاليا





أتالانتا × لاتسيو – السابعة إلا ربع مساء





يوفنتوس × سبال – العاشرة إلا ربع مساء





مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا





إشبيلية × فالنسيا – الثامنة مساء





ألميريا × أوساسونا – العاشرة مساء





رايو فاليكانو × برشلونة - العاشرة مساء