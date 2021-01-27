مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام عدد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، اليوم الأربعاء، 27 يناير 2021، أبرزها مباريات في الدوري الانجليزي وكأس إيطاليا.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
بيرنلى × أستون فيلا – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 3
تشيلسي × وولفرهامبتون – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 1
برايتون × فولهام – التاسعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 4
إيفرتون × ليستر سيتى – العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1
مانشستر يونايتد × شيفيلد يونايتد - العاشرة والربع مساء – على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
لوريان × ديجون – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 10
مواعيد مباريات كأس إيطاليا
أتالانتا × لاتسيو – السابعة إلا ربع مساء
يوفنتوس × سبال – العاشرة إلا ربع مساء
مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا
إشبيلية × فالنسيا – الثامنة مساء
ألميريا × أوساسونا – العاشرة مساء
رايو فاليكانو × برشلونة - العاشرة مساء