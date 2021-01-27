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رياضة

مايكون يوجه طعنة غادرة لـ النصر السعودي قبل مباراة السوبر ويطالب بفسخ عقده

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:19 ص
مايكون
مايكون
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إسراء أشرف
وجه البرازيلي مايكون بيريرا، مدافع نادي النصر السعودي، طعنة غادرة لفريقه، قبل مباراة كأس السوبر أمام الهلال، وطالب بفسخ تعاقده رسميًا. 

وتغيب مايكون عن تدريبات الفريق مساء أمس الثلاثاء دون إذن من الجهاز الفني. 

ووفقًا لما ذكرته قناة "24" الرياضية السعودية، فإن مايكون فاجأ أعضاء إدارة النصر بخطاب رسمي يبلغهم فيه فسخ عقده معهم بسبب عدم تسلم أكثر من 3 رواتب شهرية. 

وقال مايكون في خطابه لإدارة النصر إنه سيتنازل عن ذلك شريطة التجديد لمدة سنة.

ومن المنتظر أن توقع عقوبة على مايكون وفقًا للائحة الفريق عند عودته.

وفي أول رد كشفت قناة "24" الرياضية السعودية أن حسين عبدالغني المدير التنفيذي للنصر رفض ذلك حتى لو وافقت عليه الإدارة، مشيرًا إلى أن هذا التصرف مرفوض قبل المباريات الحسّاسة.

ومن المقرر، أن يحل النصر بطل الكأس ضيفا على الهلال بطل الدوري السعودي، في مباراة السوبر التي ستجمعهما، على ملعب الملك فهد الدولي، يوم 30 من يناير الجاري.

وكان النصر قد نجح بشراء عقد مايكون من ناديه التركي جالطة سراي، نهاية الموسم الماضي.

وشارك مايكون في 12 مباراة خلال الموسم الحالي مع النصر سواء بالدوري، أو كأس الملك.
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