لكل المصريين.. أكاديمية البحث العلمي تكشف طريقة التقدم لدورة لملكية الفكرية

قالت الدكتورة منى يحيي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب براءات الاختراع، إن فتح باب التسجيل للدورة العامة للملكية الفكرية سهل جدا عن طريق النت، مشيرة إلى أنها تعد دورة تعريفية عن جميع جوانب الملكية الفكرية، والتى تنقسم الملكية الصناعية وحق المؤلف.





وأضافت "منى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيو"، أن الملكية الصناعية تنقسم إلى براءات اختراع وعلامات تجارية ونماذج صناعية ومؤشرات جغرافية، موضحة أن من يقوم بالإنتاج والإبتكار له حقوق.





وتابعت أن الدورة العامة للملكية الفكرية هدفها للتعريف بكل جوانب حقوق الملكية الفكرية، لافتة إلى أنه يعد برنامج تعليمي وثقافي لكل مواطنين مصر، حيث أن كل شخص من الممكن أن يكون مبتكر، حتى من يقوم بالغناء، كما أنها تعد دورة مجانية.





وأكدت أن أكاديمية البحث العلمي من خلال تلك الدورة تقدم جميع جوانب الملكية الفكرية، متابعة أن الدورة أونلاين لعام 2021، حيث أنها تستهدف جميع فئات المصريين و فى نهاية الدورة يتم عمل إختبار نهائي ومنح شهادة لمن يتجاوزه.