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محافظات

توقيع 56 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامات في البحيرة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:37 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف الحملات المرورية اليومية علي  المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية مع التأكيد علي ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.


في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظه عدة حملات أسفرت عن الآتي:-

- ضبط وتشميع ٣ مراكز تعليمية بقرية زُهرة بكفر الدوار

-غلق سنتر للدروس بمركز ومدينة شبراخيت

- تحرير ٢٦ مخالفة لعدم ارتداء الكمامات خلال حملات مرورية على المحلات بكوم حماده

- تحرير ١٨ مخالفة لعدم ارتداء كمامة ومصادرة ١٦ شيشة بمركز بدر

- توقيع ١٢  غرامة فورية ضد مخالفي ارتداء الكمامات بحوش عيسى


ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمركزي دمنهور وكوم حمادة المحافظة  عدة حملات مرورية على المقاهي والمحال التجارية أسفرت عن الآتي:-


- تحرير ١٩  غرامة فورية للأفراد غير الملتزمين بالقرارات كما تم تحرير ١٥ مخالفه عدم ارتداء كمامات لأصحاب المحلات التجاريه بكوم حمادة

- غلق وتشميع مقهى بدمنهور مخالف و التحفظ على ٦ شيش.


وكما نفذت الوحدات المحلية بمركز ي دمنهور وكفر الدوار حملات إشغالات، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق بكل مركز، حيث أسفرت عن رفع ٦٨٩ حالة اشغال عباره عن الآتي:-

- رفع ٢٢١ مخالفة إشغال طريق، وذلك بعدة مناطق بكفر الدوار (أسفل الكوبري الزراعي - مدخل المدينة - شارع الحدائق و المحكمة)

- رفع ٤٦٨ حالة اشغال بشارع المعهد الدينى و الشاذلى  والسريع و الخيرى ومحور الليثى و الاتوبيس و الروضة بدمنهور. 


كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز دمنهور وكفر الدوار و ايتاي البارود حملات اشغالات  بالتنسيق مع  شرطة المرافق   بكل مركز وأسفرت عن  :

- رفع 162 حاله أشغال بشوارع( الجمهوريه - الأتوبيس - الشاذلي - الجيش - خلف الصدر) بدمنهور

- رفع 27 حالة إشغال طريق  متنوعه بحوش عيسى

- مصادره 16 شيشه بكوم حمادة.

- إزالة 250  مخالفة إشغال طريق بنطاق شوارع   المحكمة - بور سعيد - أحمد عرابي) وكذلك التحفظ على عدد 32 شيشة بكفر الدوار.

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