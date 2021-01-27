إيناس عبد الدايم: الثقافة ثروة قومية لمصر

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الوزارة تعمل وفقا لرؤية متكاملة، بالشراكة مع مختلف الوزرات والجهات، استنادا إلى توجيهات الرئيس السيسى، مشيرة إلى أن الثقافة تعد من أهم مهام الحكومة، حيث تمثل مصدر قوة وقيمة مضافة للاقتصاد القومى للبلاد.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة بيان وزيرة الثقافة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.





وتابعت وزيرة الثقافة: "الثقافة تعد ثروة كبيرة لمصر احد المصادر لتحقق غايات مصر، من خلال الفنانين والمثقفين".





وأضافت :سعينا لتفعيل رؤية الوزراة، من خلال 7 برامج عمل تم الإلتزام بها والتى تندرج تحت الهدف الاستراتيجى المصرى وهو بناء المواطن المصرى.





واستعرضت عبد الدايم، ما تم تنفيذه خلال العامين الماضيين، موضحة ان فى بداية توليها مسئولية الوزارة تبين اغلاق وتعثر بعض المؤسسات الثقافية بسبب قلة الاعتمادات المالية، وتم التواصل مع وزارة التخطيط ، لتوفير مبالغ مالية بلغت نحو مليار و300 مليون جنيه، لاستكمال خطة تطوير مشروعات الوزراة.





وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، استعرضت فيلم توثيقى عن أنشطة الوزراة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، قبل ان تبدأ عرض بيانها بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.