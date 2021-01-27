ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

عارض أرابيسك بمعرض "ديارنا": "أجدادنا صنعوا هذا الفن ونحن نحييه من جديد"

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:24 م
صدى البلد
Advertisements
شمس يونس
فن الأرابيسك من أجمل المنتجات المشاركة بمعرض "ديارنا" بمحافظة الأقصر المقام بساحة سيدي أبو الحجاج الاقصري في الفترة من 27 يناير وحتى 6 فبراير المقبل.
يقول العارض طلعت إبراهيم "فنان أرابيسك"، إنه يشارك في المعرض لأول مرة بمحافظة الأقصر وهو سعيد بأن المعرض مقام في قلب المعالم الأثرية بالمدينة السياحية، مشيرًا إلى أنه شارك في العديد من المعارض الدولية والداخلية بمصر. 

وأضاف بانه تعلم فن الأرابيسك منذ ٣٨ عامًا في منطقة باب الشعرية بالقاهرة حتى اتقنها وقام بفتح ورشة عمل خاصة به في العقد الثاني من العمر، موضحًا أنه قام بتعلم أبناءه واجيال كثيرة هذه الحرفة خوفا عليها من الاندثار قائلا: "أجدادنا صنعوا التاريخ ونحن نحي التاريخ". 

وأوضح أن فن الأرابيسك اسمه الحقيقي "الخرط العربي" أو "خرط المشربيات"، وهو ظهر في العصر الفاطمي بمصر.

وأشار إلى أنه يشارك في المعرض بمنتجات الارابيسك عبارة عن المشربيات والبراويز واطباق السرسوع والأدوات المنزلية للطبخ وأبجورات بالتصميم العربي.
عارض أرابيسك بمعرض "ديارنا": "أجدادنا صنعوا هذا الفن ونحن نحييه من جديد"
عارض أرابيسك بمعرض "ديارنا": "أجدادنا صنعوا هذا الفن ونحن نحييه من جديد"
عارض أرابيسك بمعرض "ديارنا": "أجدادنا صنعوا هذا الفن ونحن نحييه من جديد"
عارض أرابيسك بمعرض "ديارنا": "أجدادنا صنعوا هذا الفن ونحن نحييه من جديد"
عارض أرابيسك بمعرض "ديارنا": "أجدادنا صنعوا هذا الفن ونحن نحييه من جديد"
عارض أرابيسك بمعرض "ديارنا": "أجدادنا صنعوا هذا الفن ونحن نحييه من جديد"
عارض أرابيسك بمعرض "ديارنا": "أجدادنا صنعوا هذا الفن ونحن نحييه من جديد"
عارض أرابيسك بمعرض "ديارنا": "أجدادنا صنعوا هذا الفن ونحن نحييه من جديد"
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كلية الدراسات العليا للطفولة تشارك بمعرض "أيدينا في أيديهم نجدد حياتهم"

من 27 يناير حتى 6 فبراير.. "التضامن" تفتتح معرض "ديارنا" غدًا بالأقصر

التضامن: أكثر من 11 محافظة تشارك بمعرض "ديارنا” بالأقصر

شاهد.. أهم المنتجات اليدوية بالمعرض الثامن "ديارنا" قبل انطلاقه بالأقصر

شاهد.. تحف فنية ومشغولات.. الطرق على النحاس يضيء معرض ديارنا بالأقصر

ترشيحاتنا

محلك سر.. أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم

وفد روسي يبدأ زيارة تفقدية لمطاري شرم الشيخ والغردقة لمدة أسبوع

محمد عنتر: الزمالك سبب لي حالة نفسية وفكرت في الانتحار بسببه

5 سنوت تحت المراقبة.. المؤبد للداعشي المتهم بالهجوم على قسم الضواحي

ارتفاع مفاجئ لـ الدولار وتراجع اليورو| تفاصيل

الإمارات.. قرار عاجل بشأن إجازة موظف الحكومة المصاب بكورونا أو المخالط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإنسانية فى صورة.. رئيس البرلمان العربي يتفقد أحوال اللاجئين اليمنيين في جيبوتي

سيارة عائلية فرنسية مستعملة في مصر موديل 2013 بـ 70 ألف جنيه.. صور

قصة سيارة فيلم 55 إسعاف.. تسببت فى مطاردة الشرطة لـ محمد سعد و أحمد حلمي| صور