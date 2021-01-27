عارض أرابيسك بمعرض "ديارنا": "أجدادنا صنعوا هذا الفن ونحن نحييه من جديد"

فن الأرابيسك من أجمل المنتجات المشاركة بمعرض "ديارنا" بمحافظة الأقصر المقام بساحة سيدي أبو الحجاج الاقصري في الفترة من 27 يناير وحتى 6 فبراير المقبل.

يقول العارض طلعت إبراهيم "فنان أرابيسك"، إنه يشارك في المعرض لأول مرة بمحافظة الأقصر وهو سعيد بأن المعرض مقام في قلب المعالم الأثرية بالمدينة السياحية، مشيرًا إلى أنه شارك في العديد من المعارض الدولية والداخلية بمصر.





وأضاف بانه تعلم فن الأرابيسك منذ ٣٨ عامًا في منطقة باب الشعرية بالقاهرة حتى اتقنها وقام بفتح ورشة عمل خاصة به في العقد الثاني من العمر، موضحًا أنه قام بتعلم أبناءه واجيال كثيرة هذه الحرفة خوفا عليها من الاندثار قائلا: "أجدادنا صنعوا التاريخ ونحن نحي التاريخ".





وأوضح أن فن الأرابيسك اسمه الحقيقي "الخرط العربي" أو "خرط المشربيات"، وهو ظهر في العصر الفاطمي بمصر.





وأشار إلى أنه يشارك في المعرض بمنتجات الارابيسك عبارة عن المشربيات والبراويز واطباق السرسوع والأدوات المنزلية للطبخ وأبجورات بالتصميم العربي.