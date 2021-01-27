ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كليب save your tears لـ ذاويكاند يحقق 82 مليون مشاهدة في أسبوعين

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:31 م
ذاويكاند
ذاويكاند
Advertisements
شروق ابراهيم
حقق كليب  save your tears للنجم العالمي ذاويكاند 82 مليون مشاهدة بعد مرور أسبوعين على طرحها بقناته الرسمية بموقع يوتيوب. 
واللافت أن الموديل التي ظهرت مع ذا ويكاند في كليب أغنتيه الجديدة  save your tears الذي طرحه منذ يومين، تشبه سيلينا جوميز إلى حد كبير من حيث الملامح وتسريحة الشعر. 

وأشار جمهور ذا ويكاند عبر منصات موقع التواصل الاجتماعي إلى أن كلمات الأغنية تشير إلى علاقته بـ سيلينا جوميز التي لم تستمر سوى 10 أشهر فقط. 

ورغم مرور عامين على زواج المغني الكندي جاستين بيبر من عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين، إلا أن جمهوره ما زال يعيش على امل العودة إلى حبيبته السابقة وحب حياته سيلينا جوميز. 

وتداول جمهور جاستين بيبر صورة لتاتو جديد رسمه المغني الكندي على رقبته، مشيرين إلى أنه تحية منه لحبيبته سيلينا جوميز التي عاش معها قصة حب لأكثر من 8 سنوات.  

وقامت سيلينا جوميز بتصرف غريب أثار تعجب جمهورها بقيامها بمنح علامة إعجاب "لايك" لإحدى صور حبيبها السابق جاستين بيبر بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، لتعبر بهذا التصرف أنها مازالت تكن له مشاعر خاصة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

زوجة جاستين بيبر تشارك جمهورها مشاكل بشرتها "صور"

رغم مرور 3 سنوات على انفصالهما.. ذا ويكاند يعبر عن حبه لـ سيلينا جوميز بهذه الطريقة

كليب Save your tears لـ ذاويكاند يحقق 48 مليون مشاهدة في أسبوع

أخبار نجوم العالم.. فينيسيا السينمائي يختار مخرج Parasite رئيسا للجنة التحكيم.. وكليب Save your tears لـ ذاويكاند يحقق 48 مليون مشاهدة

ذاويكاند يحقق 65 مليون مشاهدة بكليب Save your Tears

ترشيحاتنا

اكتشف فوائد التونة الغذائية

الزمالك يعير مصطفى محمد لجالاتا سراي.. واللاعب يطير لتركيا الخميس

الدوري فى خطر.. الأندية تطالب برئيس لجنة أجنبي وخبراء التحكيم: مرفوض تماما

نشرة أخبار العالم.. الكويت تلغي 4000 إذن عمل لوافدين.. وتفاصيل دهس زوجة نجل القذافي لضباط شرطة في سوريا

غلق 63 منشأة طبية لإدارتها دون ترخيص بالجيزة

أضرار الممبار ومخاطر عدم غسله مباشرة فور شرائه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا كيا كرنفال 2021 الشكل الجديد تصل إلى السعودية ..صور

احذري.. 3 عادات خاطئة تفسد الطعام في الميكروويف.. تعرف عليها

بماكياج لامع.. كارمن سليمان تتألق بإطلالة ناعمة وجذابة.. شاهد