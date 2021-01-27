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منوعات

هجوم عنيف على عروس وزوجها بسبب ملابسها في حفل الزفاف

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:12 م
صدى البلد
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نهى حمدي
الفستان الأبيض والطرحة والتاج او حتى زي "الباهو الهندي" أحلام ترافق الفتيات من طفولتهم حتى يكبرن ويحين موعد زفافهن ويشرعن في تحويل أحلامهن إلى حقيقة، ولكن إحدى العرائس قررت أن تلقي بتلك العادات والتقاليد السائدة في أغلب دول العالم من النافذة وتصنع هي إطلالة مغايرة لها في يوم زفافها.

أثارت العروس الهندية ضجة كبيرة بعد تخليها الزي التقليدي للعروس سواء في الهند  أو على مستوى العديد من الدول، فقد قررت العروس أن ترتدي بذلة بدلًا من فساتين الاعراس، بحسب ما  نشر موقع "جولف توداي".

 في منشور على صفحة Humans of Bombay ،  وهي مدونة مصورة ، تحدثت العروس "سانجانا ريشي" رائدة الأعمال الهندية الأمريكية ، عن تجربتها عندما تزوجت مؤخرًا من "دروف ماهاجان" رجل أعمال مقيم في دلهي.


حيث ارتدت بدلة مكونة من جاكيت وبنطلون وعليهم طرحة العروس في حفل زفافها ، الأمر الذي أحدث خلافات وهجوم عنيف بسبب اختيار العروس غير المعتاد، وقد أطلق عليها لقب "العروس المجنونة" ووصفوا  ملابسها بـ "البيجامة".

وقالت "سانجانا" :"تحديت العادات والتقاليد وفي يوم الزفاف ، اختارت بذلة بنطلون مع حجاب أبيض مزركش، مانجتيكا وباقة زهور، مما  جعلها  مرمى للانتقادات في حفل الزفاف بسبب ملابسها المخالفة للعادات الهندية، بل وتعرضها للإهانة على ألسنة أهلها وأهل زوجها.

هجوم عنيف على عروس وزوجها بسبب ملابسها في حفل الزفاف
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