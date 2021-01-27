شاهد.. حريق هائل يضرب مصفاة نفط فى روسيا

عرضت فضائية روسيا اليوم، مقطع فيديو رصد حريق هائل في مصفاة النفط بمدينة أوفا الروسية .





ووفقأ للتقرير فقد اندلع حريق هائل في مصفاة نفط بمدينة أوفا في جمهورية بشكيريا الروسية ، أول أمس الاثنين وأدى إلى مقتل شخص واحد حسب معلومات إدارة الطوارئ المحلية.





يذكر أن روسيا تستأنف اليوم الأربعاء، حركة الطيران المدني مع أربع دول، وذلك عقب تعليق الرحلات الجوية بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19".





وستكون شركات الطيران الروسية قادرة حاليًا على تسيير الرحلات إلى هذه الدول كالتالي: موسكو - هانوي (مرتين في الأسبوع)، موسكو - دلهي (مرتين في الأسبوع)، موسكو - هلسنكي (مرتين في الأسبوع)، سانت بطرسبرج - هلسنكي (مرتين في الأسبوع)، موسكو - الدوحة (ثلاث مرات في الأسبوع).



